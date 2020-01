Nach Vikings-Schock: Katheryn Winnick verrät ihre gefährlichste Lagertha-Szene

Vikings befindet sich in seiner finalen Staffel und wartet in der neuen Folge mit einer der schockierendsten Szenen der Serie auf. Katheryn Winnick verrät nun ihre Sicht darauf.

Achtung, Spoiler zu Vikings Staffel 6! Lange Zeit mussten wir uns darauf vorbereiten. Wir haben es bereits geahnt bzw. vorhersehen können, doch nun ist der Moment gekommen, den alle Vikings-Fans fürchteten: Die große Schildmaid Lagertha hat in der Staffel 6-Episode Lagerthas Lied ihre letzten Atemzüge getan und ist, wie vom Seher prophezeit, von einem Sohn Ragnars umgebracht worden.

Ein solches Großereignis erfordert natürlich Aufarbeitung, und wer könnte eben diese besser liefern als Lagertha-Darstellerin Katheryn Winnick persönlich? In einem Interview mit TV Line sprach die Kanadierin jetzt über ihre letzte Vikings-Episode und verriet, dass sie am Set sogar Gefahren auf sich nahm.

Katheryn Winnick über ihren letzten Kampf in Vikings

Unmittelbar vor ihrem Tod kämpft Lagertha aber noch eine letzte epische Schlacht, in der sie gegen den Krieger Weißhaar antritt. Diese Szene war laut Katheryn Winnick insbesondere deswegen so ein "wichtiger Moment" für Lagertha, weil er den finalen Kampf der Schildmaid darstellt. Der Vikings-Star meint zu der Szene:

Es hatte auch einen riesigen emotionalen Bogen bis zum Punkt der Erschöpfung und Körperlichkeit. Ich wollte, dass es wie eine Dialog-Szene ohne den Dialog ist, die ihren eigenen Anfang, Mitte und einen Höhepunkt hat.

Jedoch befindet sich Lagertha in einem "Kampf oder Flucht-Modus". So kann sie trotz ihres geschwächten Zustandes Weißhaar besiegen. Kurz darauf trifft sie in Vikings allerdings die folgenschwere Entscheidung, nach Kattegat zu reiten - auf den letzten Metern kann sie sich nicht einmal mehr auf ihrem Pferd halten. Schließlich ersticht sie versehentlich der unter Drogen stehende und halluzinierende Hvitserk.

Vikings Staffel 6: So hart war Lagerthas Todesszene

Lagerthas Szene mit Hvitserk (Marco Ilsø) spielt im strömenden Regen und wie Katheryn Winnick verrät, befanden sich die Temperaturen am Set in Irland gerade unter dem Gefrierpunkt. Tatsächlich gab es sogar eine so genannte hotbox - einen kleinen, aufgewärmten Wagen, der von den Stars alle paar Minuten aufgesucht werden musste. Ein Arzt war ebenfalls anwesend. Winnick beschreibt die Herausforderung wie folgt:

Es war unter 0 Grad Celsius, daher war es wohl die schwierigste Szene, die ich gedreht habe. Du musst nicht nur als Schauspieler anwesend sein, sondern auch aufpassen, dass du nicht zu Tode frierst.

Vikings: Katheryn Winnick ist zufrieden mit Lagerthas Ende

Trotz allen Widrigkeiten hätte sich Katheryn Winnick aber keinen besseren Tod für Lagertha wünschen können:



Sie ist nicht unsterblich, aber ich wollte einen epischen Tod. Ich wollte etwas Erstaunliches. [...] Ich denke, dass Lagertha etwas verdient hat, das anders und definitiv herzzerreißend ist - und ich denke, dass Michael Hirst einen großartigen Job getan hat, diese Szene zu schreiben.

Vikings: Die ersten 5 Staffeln Vikings sind in Deutschland bei Sky Ticket zu sehen.

Während wir Katheryn Winnick bei Vikings nicht mehr vor der Kamera sehen werden, ist sie dennoch an einer weiteren Episode der Serie beteiligt: Am 23. Januar 2020 erscheint hierzulande bei Amazon Prime Video jene Folge, bei der die 42-Jährige Regie geführt hat. In der Episode soll es darum gehen, was für Auswirkungen Hvitserks Mord an Lagertha auf ihn hat.

Wie bewertet ihr Lagerthas Tod in der 6. Staffel von Vikings?