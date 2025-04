So läuft die 3-Millionen-Euro-Woche bei Wer wird Millionär: Sendetermine & Regeln der RTL-Show im Überblick

Bei Wer wird Millionär wird es wieder richtig spannend: Wegen der 3-Millionen-Euro-Woche haben die Kandidat:innen vor Günther Jauch die Chance auf den größten Gewinn der Showgeschichte. Wir verraten euch, wann die nächste Folge läuft und wann das große Finale zu sehen ist.

Wer wird Millionär ist längst Kult. Seit 25 Jahren fesselt die Quizshow mit Günther Jauch Millionen vor den Bildschirm. Aktuell läuft wieder das 3-Millionen-Euro-Spezial bei RTL und sorgt für Hochspannung. Alles, was ihr über Gewinnsumme, Ausstrahlung und Sendetermine wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Sendetermine & TV-Ausstrahlung: Dann läuft die 3-Millionen-Euro-Woche bei Wer wird Millionär

Bisher veranstaltete RTL das 3-Millionen-Euro-Spezial zweimal jährlich, doch in diesem Jahr überraschte der Sender mit einer dritten Ausgabe zu Ostern. Die ersten beiden Folgen liefen bereits bei RTL. Wir verraten euch die restlichen Sendetermine:

Folge 3: Dienstag, 22.4.2025, um 20:15 Uhr bei RTL

Folge 4: Mittwoch, 23.4.2025, um 20:15 Uhr bei RTL

Finale: Donnerstag, 24.4.2025, um 20:15 Uhr bei RTL

So funktioniert die 3-Millionen-Euro-Woche bei Wer wird Millionär?

Es ist wieder so weit: Bei Wer wird Millionär? läuft die große 3-Millionen-Euro-Woche, bei der das Konzept der Show gehörig auf den Kopf gestellt wird. In den ersten drei Folgen der Woche nehmen die Kandidat:innen wie gewohnt vor Günther Jauch Platz. Wer es schafft, mindestens 16.000 Euro zu erspielen, qualifiziert sich für das große Finale. Dort geht es dann um die unglaubliche Gewinnsumme von 3 Millionen Euro – allerdings gibt es einen Haken: Wer im Finale spielen will, muss mit dem Risiko leben, das vor dem Finale erspielte Geld wieder zu verlieren.

Bisher konnte niemand den Jackpot von 3 Millionen Euro erspielen. Der bislang höchste Gewinn im 3-Millionen-Euro-Finale waren "nur" 290.000 Euro. Allerdings gelang einer Kandidatin 2015 im sogenannten Jackpot Special ein astronomisch hoher Gewinn von 1.538.450 Euro – der bislang höchste Wer wird Millionär-Gewinn überhaupt.

Wer wird Millionär im Stream: So kannst du das 3-Millionen-Euro-Spezial gratis schauen

Wer ein Abo bei RTL+ besitzt, kann bereits seit dem 14. April die gesamte 3-Millionen-Euro-Woche vorschauen. Aber auch Fans ohne Abo kommen auf ihre Kosten: Nach der Ausstrahlung im Free-TV stehen die Folgen der Spezial-Woche sieben Tage lang gratis auf Abruf bereit.