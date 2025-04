Nach zwei Jahren Wartezeit: The Rookie Staffel 5 ist bald bei Netflix

Es ist fast zwei Jahre her, dass Netflix die 4. Staffel der Erfolgsserie The Rookie als Stream im Abo bereitgestellt hat. Jetzt endlich ist Staffel 5 im Anmarsch.

Nathan Fillion ermittelt nun schon seit sieben Jahren als John Nolan in der erfolgreichen Polizei-Serie The Rookie. Während anderswo bereits die 7. Staffel läuft, hinkt Netflix mit 4 verfügbaren Staffeln ordentlich hinterher. Das soll sich bald – zumindest teilweise – ändern. Denn wie es scheint, kommt Staffel 5 demnächst.



Netflix gibt uns den Hinweis, dass The Rookie Staffel 5 "bald" kommt

Findige Fans haben es vielleicht schon entdeckt: Auf Netflix selbst steht in der Vorschau-Kachel von The Rookie, dass eine "neue Staffel bald verfügbar" sein wird:

Wir haben bei Netflix angefragt, wann Staffel 5 genau startet und warten derzeit auf eine Antwort. Normalerweise handelt es sich hierbei nur noch um Wochen, nicht um Monate. In den nächsten Tagen schickt Netflix die Monatsvorschau für Mai in die Postfächer aller Interessierten. Spätestens dann wissen wir, ob uns Staffel 5 von The Rookie bereits in den nächsten sechs Wochen erwartet.

Staffel 5 sticht unter allen The Rookie-Staffeln besonders hervor

Die 5. Staffel von The Rookie ist eine ganz besondere, da sie etliche Crossover zum Spin-off The Rookie: Feds mit Hauptdarstellerin Niecy Nash-Betts enthält. Der FBI-Ableger ging 2022 an den Start und wurde nach einer einzigen Staffel leider abgesetzt. Selbst unter The Rookie-Stars gibt es gegensätzliche Meinungen darüber.

Ebenfalls erwarten euch in der 5. Staffel ein grandiose Neuzugänge, der sich rasch in die Herzen der Fans gespielt habt – ein neuer Rookie. Celina Juarez (Lisseth Chavez) ist John Nolans erste Auszubildende, sehr motiviert, und hat eine fantastische Chemie mit dem bemühten Cop.

Während zahlreiche Fans noch auf Staffel 5 bei Netflix warte, könnt ihr The Rookie Staffel 5 und 6 bereits bei Diseny+ streamen und 5, 6 und die brandneue Staffel 7 bei WOW. Hier kommt jede Woche am Freitag die neuste Folge hinzu – nur zwei Wochen später sogar in der deutschen Synchronisation.