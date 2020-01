Nächster Disney-Blockbuster: Das große Pinocchio-Remake findet seinen Regisseur

Disney schreitet mit seinem nächsten Live-Action-Remake voran: Nach Filmen wie Der König der Löwen, Aladdin und Dumbo ist bald auch Pinocchio an der Reihe.

Disney arbeitet weiterhin fleißig daran, seinen Katalog an Zeichentrickfilmen in Form von Live-Action-Remakes in die Kinos zu bringen. Nachdem Der König der Löwen letztes Jahr für einige Rekordmeldungen an den Kinokassen sorgte, berichteten wir am Wochenende etwa von einer anstehenden Bambi-Neuverfilmung. Auch Pinocchio ist bald an der Reihe. Nun wurde ein (neuer) Regisseur für den Realfilm verpflichtet.

Robert Zemeckis inszeniert Pinocchio-Realfilm für Disney

Von Deadline kommt die Neuigkeit: Nachdem ursprünglich Paddington-Mastermind Paul King das Pinocchio-Remake in die Kinos bringen sollte, nimmt nun Robert Zemeckis auf dem Regiestuhl Platz. Damit hat sich Disney einen erfahrenen Hollywood-Regisseur gesichert, immerhin ist Robert Zemeckis der kreative Kopf hinter der Zurück in die Zukunft-Trilogie und Filmen wie Forrest Gump, Cast Away und Contact.

König der Löwen und Co.: Disney rast mit Vollgas in eine kreative Sackgasse

In den vergangenen Jahren hat sich Robert Zemeckis vor allem als Pionier erwiesen, wenn es darum geht, Real- und Animationsfilm zu verschmelzen. Der Polarexpress, Die Legende von Beowulf und Eine Weihnachtsgeschichte sind hier die entscheidenden Filmen, von dem faszinierenden Experiment Willkommen in Marwen ganz zu schweigen. Pinocchio scheint sich da geradezu als nächster logischer Schritt in seine Filmographie einzureihen.

Auch hier treffen das Künstliche und das Echte aufeinander, während die Grenzen zunehmend verschwimmen, konkret in Form des titelgebenden Protagonisten. Dieser wird als Holzpuppe von dem Holzschnitzer Geppetto geschaffen und erwacht zum Leben. Als wäre das nicht genug, wächst Pinocchios Nase beträchtlich, wenn er lügt. Schlussendlich wünscht er sich aber nur, ein echter Junge zu sein.

Pinocchio könnte Robert Zemeckis wieder mit Tom Hanks vereinen

Robert Zemeckis wird zusammen mit Chris Weitz ein neues Drehbuch für das Pinocchio-Remake anfertigen. Die erste Version stammt von Simon Farnaby und Weitz selbst. Hinsichtlich der Besetzung gibt es bisher noch keine offiziellen Details. Vor zwei Jahren wurde vom Hollywood Reporter allerdings berichtet, dass Tom Hanks von Disney für die Rolle des Geppetto in Erwägung gezogen wurde.

Auch wenn die Meldung inzwischen sehr lange zurückliegt, würde eine Besetzung von Tom Hanks gerade mit einem Blick auf Robert Zemeckis' Engagement als Regisseur durchaus wieder Sinn ergeben. Schließlich haben die beiden schon im Rahmen von Forrest Gump, Cast Away und Der Polarexpress zusammengearbeitet. Und mal ehrlich: Tom Hanks wäre eine Idealbesetzung für die Figur.

Wann das Pinocchio-Remake in die Kinos kommt, ist derweil noch unklar. Die Produktion könnte aber bereits Ende 2020 starten. Zuvor dürfen wir uns über die Pinocchio-Interpretation von Matteo Garrone freuen, die in wenigen Wochen auf der Berlinale gezeigt wird. Das nächste Disney-Live-Action-Remake startet derweil mit Mulan am 26. März 2020 in den deutschen Kinos.

Glaubt ihr, Robert Zemeckis ist ein guter Regisseur für Disneys Pinocchio-Remake?