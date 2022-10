Nächste Dahmer-Serie jetzt schon bei Netflix: Der Serienmörder schildert darin selbst sein Horror-Taten

Bei Netflix startet heute Nachschub für alle, die nach dem Serien-Hit Dahmer mit Evan Peters noch mehr über den Serienkiller Jeffrey Dahmer erfahren wollen.

Der düstere wie erschütternde True-Crime-Thriler Dahmer ist ein echter Erfolg auf Netflix und hält sich trotz schwerer Vorwürfe weiterhin in den Charts des Streaming-Anbieters. Wer die 10 Episoden bereits durchgeschaut hat und nach unseren 9 Serienkiller-Serien-Tipps noch mehr mörderischen Nachschub braucht, wird jetzt bei Netflix fündig. Denn: Heute startet die nächste Dahmer-Serie.

Das ist Jeffrey Dahmer: Selbstporträt eines Serienmörders auf Netflix

True Crime-Fans können nun noch tiefer in die grausame Geschichte sowie Psyche Dahmers eintauchen. Denn ab sofort steht die neue Dokuserie Jeffrey Dahmer: Selbstporträt eines Serienmörders auf Netflix zum Streamen bereit. Die beleuchtet in 3 Episoden die Taten und Hintergründe des Milwaukee-Kannibalen anhand von Interviews und Archivmaterial.

Hier gibt es den Trailer zur neuen Jeffrey Dahmer-Doku:

Jeffrey Dahmer: Selbstporträt eines Serienmörders - S01 Trailer (English) HD

Es handelt sich hierbei um die bereits dritte Ausgabe der von Joe Berlinger kreierten Dokumentationsreihe Conversations with a Killer, die in vorangegangenen Ausgaben bereits die schrecklichen Taten der Serienkiller Ted Bundy sowie John Wayne Gacy beleuchtete. Das Besondere an der "Selbstporträt eines Serienmörders"-Reihe: durch exklusive Ton-Interviews kommen die Mörder in dieser Serie selbst zu Wort.

Zwischen 1978 und 1991 ermordete Jeffrey Dahmer insgesamt 17 junge Männer. Wie er dabei vorging, erfahren wir nun aus erster Hand. Denn in bisher unveröffentlichten Tonaufnahmen von Gesprächen zwischen dem bereits 1994 gestorbenen Dahmer und seinem Anwaltsteam schildert er selbst seine unvorstellbaren Taten.

