7 richtig gute Serienkiller-Serien wie Dahmer bei Netflix & Co.: Kannibalen, Stalker und mörderische Muttersöhnchen

Die Serienmörder-Serie Dahmer - Monster geht bei Netflix gerade durch die Decke. Wir haben 9 Serien gesammelt, die eure morbide Schaulust befriedigen, wenn ihr mit Dahmer durch seid.

Wer Dahmer - Monster bei Netflix bereits durchgeschaut hat oder wegen der schweren Vorwürfe gegen die Serie nicht mehr schauen will, bekommt bei Netflix, Disney+, WOW, Joyn und mehr zuhauf weitere Serienkiller-Serien angeboten.

Wir haben euch sieben Serienmörder-Serien herausgesucht, die sich lohnen.



7 Serien wie Dahmer: Vom Psycho-Schocker bis zur Comedy

Mindhunter bei Netflix: Reale Serienkiller in den 70er Jahren

Mindhunter ist von allen Serien auf dieser Liste diejenige, die Dahmer - Monster vom Ton her am ähnlichsten ist. Sie ist bei Netflix, sie extrem düster und trocken erzählt, sie spielt (fast) in den 1980er Jahren (1977 um genau zu sein) und sie erzählt von realen Serienkillern und ihrer verdrehten Psyche.

© Netflix Mindhunter

In Mindhunter folgen wir allerdings keinem Verbrecher, sondern dem jungen FBI-Agenten Holden Ford (Jonathan Groff), der sich mit der Psyche von Serienmördern befasst. In zahlreichen Interviews mit den Inhaftierten erfahren wir von ihren grausamen Taten. Die Bilder, die dabei in euren Köpfen entstehen, werden euch noch lange verfolgen.

Bates Motel bei WOW: Entstehungsgeschichte eines Serienkillers

Bates Motel fängt im Gegensatz zu Dahmer nicht am Ende der Reise an, sondern zu Beginn. Von Alfred Hitchcocks Psycho inspiriert, erfahren wir die Vorgeschichte von Norman Bates (Freddie Highmore) und seiner Mutter Norma (Vera Farmiga).

© A&E Bates Motel

Die Serie beginnt, als Normas Ehemann gerade verstorben ist und sie ein Motel übernimmt, wo sie mit ihrem Sohn eine neues Leben beginnen will. Bei WOW * könnt ihr alle 5 Staffeln der abgeschlossenen Serie streamen.

American Horror Story bei Disney+: Evan Peters in mehreren Mörder-Rollen

Jeder Horrorfan kennt die Anthologie-Serie American Horror Story von Dahmer-Showrunner Ryan Murphy. Mittlerweile ist es schwer, den Überblick zu behalten, worum es in welcher Staffel geht und wer mitspielt. Dahmer-Darsteller Evan Peters ist einer der regelmäßigen Gäste.

© FX Evan Peters in American Horror Story: Hotel

In der 1. Staffel Murder House ist es als Psychopath zu sehen, in der 5. Staffel Hotel als Serienkiller und in der 7. Stuffel Cult gleich als in den Rollen mehrerer Serienmörder. In Staffel 5 tritt übrigens Jeffrey Dahmer auf, allerdings nicht von Evan Peters gespielt, sondern von Seth Gabel. Alle genannten Staffeln gibt es bei Disney+ zu streamen*.

The Fall bei Netflix, Magenta TV und ZDF select: Umstrittene Serienmörder-Serie

Der beliebten und umstrittenen BBC-Serie The Fall: Tod in Belfast wird Frauenfeindlichkeit vorgeworfen. Einen Kommentar dazu gab es beispielsweise beim Guardian von Rachel Cooke . Der Serienmacher Allan Cubitt selbst sah es als sein persönliches Versagen an, da er das Gegenteil erreichen wollte, schreibt der Belfast Telegraph .

© BBC The Fall: Tod in Belfast

In The Fall folgen wir sowohl Polizistin Stella Gibson (Gillian Anderson) bei ihren Ermittlungen als auch dem Serienmörder Paul Spector (Jamie Dornan) bei seinen Verbrechen. Oberflächlich ist er ein normaler Familienvater, doch im Geheimen lebt er seine sadistische und frauenmordende Ader aus.

Hannibal bei Joyn, ARTHAUS+ und Sony AXN: Kannibalen-Psychothriller

Das Kunstblut-Fest Hannibal von Bryan Fuller ist inszenatorisch das exakte Gegenteil von Dahmer - Monster. Das Zubereiten von menschlichen Überresten wird schmackhaft in Szene gesetzt, alles sieht stylisch aus und gefühlt wird in jeder Folge ein neuer Kunstblut-Rekord aufgestellt.

© NBC Hannibal

In der Serie sehen wir Mads Mikkelsen in der bekannten Rolle des Psychiaters und Mörders Dr. Hannibal Lecter. Er versucht sein Doppelleben als Killer und Berater für das FBI unter einen Hut zu bringen. Die Frage ist, wie lang ihm das gelingt.

Dexter bei RTL+: Unser liebster Serienkiller und sein Comeback

Wir alle kennen und lieben Dexter. Talentierter Forensiker, liebevoller Bruder und heimlicher Mörder von Mördern. In Dexter und seinem sehenswerten Comeback in Dexter: New Blood (bei WOW *) folgen wir dem sozial unbeholfenen Verbrecher und seinem inneren Konflikt.

© Showtime Dexter

Dexter hat einen unstillbaren Durst zu morden, hat aber auch einen Code, den ihm sein Vater beigebracht hat: Er tötet nur die Bösen.

You bei Netflix: Aus der Sicht eines Serienkillers – aber witzig

You - Du wirst mich lieben ist auf dieser Liste mit Sicherheit die lustigste Serie und hat bereits eine große Anhängerschaft. Der schüchterne Joe Goldberg (Penn Badgley) leitet einen Buchladen und interessiert sich mehr für seine Kundinnen, als er sollte.

© Netflix You

Als er sich in die Nachwuchsautorin Guinevere Beck (Elizabeth Lail) verliebt, schreckt er weder vor Stalking noch vor Morden zurück, um in ihrer Nähe sein zu können.

Noch mehr Serientipps gibt's im Moviepilot-Podcast Streamgestöber

In der großen Monatsvorschau bespreche ich gemeinsam mit Max Wieseler, welche Serien sich im Oktober am meisten lohnen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Welche Serie würdet ihr nach Dahmer - Monster empfehlen?