Nächste Enttäuschung für One Piece-Fans: Staffel 2 soll später zu Netflix kommen als gedacht

One Piece-Fans haben es nicht leicht derzeit. Erst sagt eine Hollywood-Legende ihr perfektes Casting in der Netflix-Serie ab – und nun soll Staffel 2 noch länger auf sich warten lassen.

Fans der Manga- und Anime-Adaption One Piece von Netflix mussten diese Woche erst die garstige Nachricht verkraften, dass Oscarpreisträgerin Jamie Lee Curtis nicht wie angedacht als Dr. Kuleha auftauchen wird.

Setzt euch lieber erstmal hin, denn wir haben noch eine Hiobsbotschaft für Freund:innen vom Seemannsgarn über die Strohhutbande. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld.

Die 2. Staffel von One Piece kommt frühestens 2025 zu Netflix – oder später

Dieses Jahr wird es garantiert keinen One Piece-Nachschub mehr geben. So viel machte ein Interview mit Produzentin Becky Clements von den ITV Studios deutlich (via Collider ). Die verriet, dass Staffel 2 bis Dezember 2024 gedreht wird. Mit neuen Folgen ist somit nicht vor 2025 zu rechnen. Wenn der Post-Production-Klabautermann noch dazwischenfunkt, vielleicht sogar später:

Es ist ein sehr VFX-lastiges Jahr, es wird also ein Weilchen dauern. Wir sind noch weit von der Fertigstellung entfernt.

Etwas Hoffnung auf eine kürzere Wartezeit zwischen den Staffeln 2 und 3 von One Piece machte immerhin Patty-Darsteller Brashaad Mayweather. Gegenüber ComicBook erklärte er kürzlich, dass beide direkt hintereinander gedreht werden. Offiziell bestätigt wurde eine dritte Staffel noch nicht von Netflix, angesichts der großen Beliebtheit des Formats könnten weitere Folgen aber sehr wohl in trockenen Tüchern sein. Lasst den Rum zum feierlichen Anstoßen aber vorerst verschlossen.

Netflix One Piece

One Piece: Auch als Anime bei Netflix im Stream

Alle mit Interesse an der Anime-Serie One Piece haben seit diesem Jahr die Gelegenheit, die aktuellen Folgen auch auf Netflix mitzuverfolgen. Dabei handelt es sich um den sogenannten Egghead Arc, der auch für Einsteiger:innen ein guter Zeitpunkt sein soll, die Serie mit über 1000 Episoden (!) auszuchecken.

Wer lieber ganz vorn bei der Story anfangen möchte, kann die gesamte Serie bei Crunchyroll streamen, oder bis zum Start von The One Piece in diesem Jahr warten. Mit dem brandneuen Anime wird die Manga-Vorlage von Eiichiro Oda noch mal von vorn adaptiert – nur mit moderner Animation und weniger Folgen aus einem anderen Studio. Und das, während die Originalserie von 1999 noch lange nicht abgeschlossen ist.

Podcast: 20 Serien-Highlights kommen noch 2024 zu Netflix & Co.

Wir geben euch im Podcast einen Ausblick auf die 20 größten Serien-Highlights, die es bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und Co. in der zweiten Hälfte des Serienjahres 2024 noch zu entdecken gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was erwartet uns über neue Marvel-, DC- und Star Wars-Serien sowie das heißerwartete Prequel zum Sci-Fi-Hit Dune hinaus? Ob ihr nun Fantasy, Krimis, Horror, Science-Fiction oder gnadenlose Western mögt: Die verbleibenden Monate 2024 halten für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.