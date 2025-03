Nathan Fillion spielt in The Rookie Staffel 7 ein Action-Meisterwerk nach – und der Titel verrät es schon

In The Rookie Staffel 7 kracht es gewaltig. Insbesondere in einer Folge, die sich an ein berühmtes Action-Meisterwerk mit Keanu Reeves anlehnt. Nathan Fillion hat alle Hände voll zu tun.

Der öffentliche Nahverkehr ist eine Todesfalle. Das erfährt unter anderem Keanu Reeves' Figur im berühmten Action-Meisterwerk Speed: Ein Bus darf nicht weniger als 50 Meilen pro Stunde fahren, sonst explodiert eine Bombe an Bord. Ein ganz ähnliches Problem haben jetzt auch John Nolan (Nathan Fillion) und seine Kolleg:innen in The Rookie Staffel 7. Nathan Fillion tritt in The Rookie Staffel 7 in Keanu Reeves' Action-Fußstapfen In der 11. Folge der 7. Staffel von The Rookie werden John und Celina (Lisseth Chavez) undercover in einem Bus eingesetzt. Eigentlich soll es ein ganz entspannter Einsatz werden – doch dann nimmt jemand Geiseln und die Situation eskaliert. Wie nah die Story der Folge dem Action-Vorbild tatsächlich kommt, wurde bisher noch nicht verraten. Die Hommage an das 90er-Meisterwerk zeigt sich bereits im Episodentitel "Speed". Laut einem TV Line -Interview mit The Rookie-Star Richard T. Jones war der Dreh der Episode eine ganz besondere Erfahrung. Insbesondere, da er ein großer Fan des Films von 1994 ist: Ich sagte zu [Showrunner] Alexi Hawley: 'Du musst es richtig machen.' Zuerst war ich misstrauisch. Aber dann las ich das Drehbuch und war sehr sicher, dass wir es schaffen würden[, dem Film Rechnung zu tragen]. Schaut hier den Trailer zu Speed: Speed - Trailer (Deutsch) Hd Um der Folge eine besondere Intensität zu verleihen, setzen die Macher häufig sogenannte Bodycams ein: Über die an den Körper der Polizisten befestigten Minikameras soll deren Umgebung überwacht werden. Die Darstellenden wurden dementsprechend zu Kameramännern und Kamerafrauen. Keine einfache Aufgabe, wie auch Jones betont. Wann läuft The Rookie Staffel 7 Folge 11 in Deutschland? Hierzulande werden die Fans noch eine knappe Woche auf die elfte Folge der 7. Staffel warten müssen. Sie erscheint am Freitag, dem 4. April 2025 auf Sky und WOW. Insgesamt umfasst die 7. Staffel von The Rookie 18 Episoden. Wann kommt The Rookie Staffel 7 zu Disney+?