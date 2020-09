Nazi-Thor bei Amazon Prime Video: The Boys Staffel 2 wird noch heftiger

The Boys bei Amazon Prime Video bricht Tabus und verspritzt literweise CGI-Blut. Wie Staffel 2 alles bisher Dagewesene übertreffen will, erklären wir hier.

Was schockt mehr als eine sympathische Frau, die vor deinen Augen von einem übermenschlich schnellen Mann zerfetzt wird oder strahlende Superhelden, die aus Spaß töten und ihre Macht missbrauchen? The Boys will uns dort treffen, wo es wir es nicht erwarten und unser Marvel-Bild von moralisch standfesten Heldinnen und Helden zersprengen. Dieser Weg kann nur weiter nach unten zu weiteren Tabubrüchen führen.

Aber wie toppt The Boys in Staffel 2 Momente wie die Delfin-Szene in Staffel 1? Wie tief können wir noch in die seelischen Schattenwelten von Ober-Superheld Homelander vordringen? Welche neuen Superhelden fordern ihn heraus?

Ab Freitag, dem 4. September 2020 könnt ihr die ersten drei Folgen The Boys, Staffel 2 bei Amazon Prime Video streamen und danach jeden Freitag die neue Folge.

Tatsächlich deutet schon im Vorfeld vieles darauf hin, dass die Macher die Latte noch ein wenig höher beziehungsweise niedriger gelegt haben. Wir werden mehr Splatter und Gore, neue rücksichtslose Helden und seltsame Tiere kennenlernen.

"Was zur Hölle": Wie The Boys Staffel 1 getoppt werden soll

Schon der erste Trailer zu The Boys 2 ist brutal und eklig. Warum das nur ein Vorgeschmack ist, erklärt uns Hughie-Darsteller Jack Quaid.

The Boys - S02 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Der Sohn von Meg Ryan und Dennis Quaid verspricht: "Niemand ist bereit für Staffel 2." Den Fans abgedrehte WTF-Momente zu bieten, haben sich die The Boys-Macher zur Aufgabe gemacht. "Staffel 2 ist absolut verrückt. Lass es mich so sagen, der Maßstab ist viel größer". In Staffel 1 waren Fans der meist eher soften Marvel-Filme noch leicht zu überrumpeln. The Boys erwischte ein ähnliches Momentum wie Deadpool, der schmutzige Cousin der X-Men-Filme.

Die 2. Staffel bei Amazon Prime Video muss sich aber an ihrem Vorgänger messen lassen: "Ich glaube, was wahnsinnige Momente angeht, die dich sagen lassen 'Was zur Hölle?', haben wir Staffel 1 getoppt."

Die Provokation verkommt aber nicht zum Selbstzweck. Jack Quaid verspricht neben harter Action auch Tiefgang und eine genauere Untersuchung der labilen Heldenpsychen.

Bei Amazon Prime Video: Nazi-Thor Stormfront fordert Homelander und die Seven heraus

So muss das Superhelden-Team in Staffel 2 einen Neuzugang verkraften. Stormfront wird die Hierarchie ordentlich durcheinanderwirbeln. "Sie ist die Granate, die in Homelanders Welt und die Welt der Seven geworfen wird", sagt einer der Macher über Stormfront, die Superheldin mit Nazi-Vergangenheit. In den Comics von Garth Ennis und Darick Robertson ist sie sowas wie eine rassistische Mischung aus dem Marvel-Charakter Thor und DCs Shazam. Benannt ist sie nach einer rechtsextremen US-Website.

Die Seven hätten damit endlich (?) auch eine waschechte Alt-Right-Heldin in ihren Reihen, was ein absolutes Novum wäre, zumindest in Serien. Gespielt wird Stormfront von Aya Cash aus You're the Worst.

The Boys Staffel macht's möglich: Wal-Splatter und sexhungriger Hund

© Amazon Terror in The Boys Staffel 2

Stormfront ist der wichtigste und interessanteste Neuzugang in Staffel 2. Verrückte Szenen verspricht aber auch die Bulldogge Terror. Die ist nicht nur ein ganz lieber Junge, sie hat auch auf Kommando mit allem und jedem Sex. Terror hört auf Karl Urbans Billy Butcher und die Fans der Vorlage warten schon lange auf den treuen Gefährten.

Irgendwie haben die Autoren an bizarren Tieren einen Narren gefressen. Für einige der verstörendsten Momente war in Staffel 1 Aquaman-Verschnitt The Deep (Chace Crawford) verantwortlich. Der Fischfreund bildet auch das Zentrum eines spektakulären genauso wie ekligen und tragischen Clips zu Staffel 2, der wahrscheinlich am anschaulichsten verdeutlicht, was The Boys in den kommenden 8 Folgen mit uns vorhat:



The Boys - S02 Clip The Whale (English) HD

Mit unappetitlichen Bildern dieser Art werden wir wahrscheinlich in Staffel 2 wieder zugeballert, sodass wir uns nach einer Folge am liebsten das in alle Himmelsrichtungen versprühte CGI-Blut aus dem Gesicht waschen würden.

Warum The Boys so beliebt ist, prüfen wir im Moviepilot-Podcast

Im Streamgestöber diskutieren Jenny und Andrea, warum The Boys die bestbewertete Superhelden-Serie bei Moviepilot ist:

Wir stellen fest, dass The Boys genau zur richtigen Zeit kommt und sowohl Superhelden-Fans als auch -Gegner abholt, wir besprechen die besten Figuren und geben einen Ausblick auf Staffel 2.

