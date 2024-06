NCIS-Star enthüllt Set-Verletzung, die ihn immer noch belastet: "Bis heute eingeschränkte Beweglichkeit"

Beim Dreh zur 2. Staffel Navy CIS verletzte McGee-Darsteller Sean Murray durch einen Sturz seine Hand. Wie er jetzt erzählte, spürt er die Folgen bis heute.

Seit 2003 ist Sean Murray im Krimi-Hit Navy CIS als Special Agent Timothy McGee zu sehen. Die Paraderolle hat ihm aber nicht nur große öffentliche Bekanntheit eingebracht, sondern auch körperlich gezeichnet – vielleicht sogar lebenslang. Über einen folgenschweren Set-Unfall hat er jetzt näher gesprochen.

NCIS-Star Sean Murray hat nach Set-Unfall bis heute körperliche Einschränkung

Wie Screen Rant berichtet, war der McGee-Darsteller kürzlich im Spotify-Podcast Off Duty: An NCIS Rewatch mit den Serien-Co-Stars Michael Weatherly und Cote de Pablo zu Gast. Hier hat er über einen Drehtag für eine Staffel 2-Szene gesprochen, in der McGee durch einen Waschsalon rennt.

Murray erzählt, dass er am Set gestürzt und auf seine Hand gefallen sei, was er in seinem rechten Daumen bis heute spüren würde:

Ich weiß noch, als ich durch diese Autowaschanlage gelaufen bin, was ich viele Male gemacht habe und es war eine echte Autowaschanlage. Ich erinnere mich, dass ich scharf rechts abgebogen bin …

Ich bin scharf rechts abgebogen, und meine eleganten Schuhe kamen direkt unter mir hervor, weil ich sprintete. Ich stürzte auf meine rechte Hand, und wie viele von uns Schauspielern springen wir einfach weiter und merken erst danach, was wir tun. Ich habe bis heute eine sehr eingeschränkte Beweglichkeit in meinem rechten Daumen.

In der 18. Folge der 2. Staffel, die bei uns den Titel Bikini Girl trägt, ist der Unfall selbst nicht zu sehen.

CBS Sean Murray als McGee in NCIS

Wann kommt die 21. Staffel von NCIS nach Deutschland?

Die 21. Staffel von NCIS wurde in den USA dieses Jahr ausgestrahlt. Am 15. April 2024 lief die mittlerweile 1000. Folge der Serie. Sie wurde am 15. April 2024 ausgestrahlt. Ein deutscher Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest. Voraussichtlich noch im Sommer könnten die neuen Folgen bei uns starten.

