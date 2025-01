Nervenaufreibender als viele Thriller: Heute startet ein 140-Minuten-Epos, das euch bis zum Ende zittern lässt

Fast ein Jahr hat es gedauert, bis La Cocina seinen Weg in die deutschen Kinos gefunden hat. Gegen den Spannungsgrad des Küchenepos mit Rooney Mara kommen viele Thriller nicht an.

Während The Bear im Streaming aufregende Geschichten erzählt, die sich zwischen Herdplatte und Kühlkammer abspielen, ist die Küche im Kino dieser Tage auch ein zentraler Ort, der sich perfekt für den Balanceakt zwischen Genuss und Stress eignet. In Geliebte Köchin könnte man sich stundenlang bei der Zubereitung neuer Gerichte verlieren. In unserem heutigen Kino-Tipp geht es dagegen ums pure Überleben.

Nachdem er letztes Jahr auf der Berlinale seine Premiere gefeiert hat, läuft La Cocina – Der Geschmack des Lebens seit heute in den hiesigen Lichtspielhäusern. Euch erwartet ein 140-minütiger Rausch in den Straßen von New York, eingefangen in einengenden Schwarz-Weiß-Bildern und atemberaubenden Kamerabewegungen, die uns ins Herz einer Touristenfalle am Times Square bringen: in die Küche.



In La Cocina pulsiert der Abgrund des amerikanischen Traums in einer Küche am Times Square in New York

Eigentlich ist das hier ein Ort der Möglichkeiten, ein Ort, an dem Dinge entstehen und die unterschiedlichsten Menschen aufeinandertreffen. Lasst euch von dieser vermeintlichen Utopie im Großstadtdschungel nicht trügen. Denn das, was die junge Estela (Anna Diaz) in den ersten Minuten von La Cocina erlebt, raubt einem schnell jegliche Fantasie von Amerika und dem amerikanischen Traum. Es geht direkt in den Abgrund.

Hier könnt ihr den Trailer zu La Cocina schauen:

Wer wie Estela ohne gültige Papiere ankommt, findet im The Grill zwar Arbeit, jedoch keine Sicherheit und erst recht keine Perspektive. Regisseur und Drehbuchautor Alonso Ruizpalacios, der mit La Cocina das 1957 erschienene Theaterstück The Kitchen von Arnold Wesker adaptiert, findet zwischen brutzelndem Fett und gewetzten Messern einen Ort, um über Klassenkampf und Kapitalismus nachzudenken.

Wobei sich das Nachdenken keine seiner Figuren leisten kann. Weder die stille, in sich zurückgezogene Kellnerin Julia (Rooney Mara) noch der vor Tatendrang übersprudelnde Koch Pedro (Raúl Briones Carmona), der in Julia verliebt ist und am liebsten ein neues Leben mit ihr anfangen würde. Dieser Traum bleibt jedoch ein Traum, denn die nächste Bestellung ist bereits eingetroffen und muss sofort bearbeitet werden.

Mit La Cocina hat Alonso Ruizpalacios ein rastloses Epos geschaffen, das am Ende komplett eskaliert

Niemand in der Küche kann es sich erlauben, durchzuatmen, einen Schritt zurückzutreten und die Dinge neu zu ordnen. Die Küche darf niemals stillstehen, denn das bedeutet, dass das Geschäft stillstehen würde – und Restaurantbesitzer Rashid (Oded Fehr) macht seinen Mitarbeitenden sowieso schon die Hölle heiß, weil Geld in der Kasse fehlt. Ihr ahnt es schon: nach und nach bahnt sich hier eine große Eskalation an.

Ruizpalacios kostet die ihm zur Verfügung stehenden filmischen Mittel komplett aus, um das Chaos auf die Spitze zu treiben. Der offensichtlichste Vergleich dieser Tour de Force wäre das Stress-Inferno Der schwarze Diamant, das vor sechs Jahren als rastlose New York-Odyssee begeisterte. La Cocina presst diese Rastlosigkeit in die paar Quadratmeter der Küche, in der ein unendlicher Strom an Bewegung stattfindet.

Ständig geht jemand durchs Bild, ständig hat jemand ein Problem. Worte werden wild umhergeschleudert, Blicke als Provokation verstanden und die beiläufigste Geste bringt die geladenen Seelen zum Explodieren. Eine falsche Bemerkung und ein Bandenkrieg à la West Side Story entfacht. Ein falscher Handgriff und die Küche steht unter Wasser. Dieses Amerika befindet sich regelrecht in einem apokalyptischen Zustand.

Vergesst die Gemütlichkeit von Ratatouille: La Cocina treibt den Stressfaktor von The Bear ins Unerträgliche

Was hält dieser Ort und die Menschen, die ihn mit allen Kräften am Leben halten, alles aus? Der Nervenkitzel von La Cocina ist unerträglich und muss sich selbst vor dem besten Thriller nicht verstecken. Vergesst das verträumte Küchenidyll von Ratatouille. Hier kochen Töpfe und Gefühle innerhalb kürzester Zeit über. Jeder Versuch, aus dem Teufelskreis dieser niemals schlafenden Maschine auszubrechen, geht schief.

Wer auf der Suche nach einem aufregenden Stück Kino im neuen Jahr ist, sollte definitiv einen Gang ins Lichtspielhaus wagen. La Cocina ist eine Erfahrung, die man nicht mehr so schnell vergisst. Selten zerschellten Träume mit solcher Wucht vor unseren Augen auf der Leinwand. Ruizpalacios hat ein emotional packendes, meisterhaft inszeniertes Epos geschaffen, das bis zur letzten Sekunde in den Bann zieht und nicht loslässt.

La Cocina – Der Geschmack des Lebens läuft seit dem 16. Januar 2025 im Kino.