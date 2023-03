Nervenzerreißende Spannung: Bei Paramount+ kehrt eine der besten Mystery-Serien der letzten Jahre mit Staffel 2 zurück [Anzeige]

Die Mystery-Serie Yellowjackets wird hochgelobt und sogar mit Lost verglichen. Auf Paramount+ startet jetzt die 2. Staffel. Warum ihr die Serie nicht verpassen solltet, lest ihr hier.

Ein Fußball-Team stürzt in der Wildnis ab und unter den Schülerinnen beginnt ein gnadenloser Kampf ums Überleben. Das ist die Prämisse der Mystery-Serie Yellowjackets. Die starbesetzte Show fesselt mit ihrer vielschichtigen Story, krassen Wendungen und der exzellenten Besetzung. Die erste Staffel wurde siebenfach für den Emmy nominiert und erreichte einen Kritiker-Score von 100% auf Rotten Tomatoes. Nun kommt Staffel 2 von Yellowjackets nach Deutschland.

Yellowjackets Staffel 2 streamt auf Paramount+

Staffel 2 der Serie wird ab dem 24. März exklusiv auf Paramount+ ausgestrahlt.



ausgestrahlt. Jede Woche freitags gibt es eine neue Folge

Staffel 1 streamt ebenfalls bei Paramount+

Spannende Handlung und hochkarätige Besetzung

1996 ändert sich das Leben einer Gruppe von Schülerinnen schlagartig. Das Fußball-Team einer amerikanischen Highschool befindet sich auf dem Weg zu einem landesweiten Turnier, als ihr Flugzeug in den kanadischen Wäldern abstürzt. Dort sind die Überlebenden den Naturgewalten, aber vor allem einander ausgesetzt. Denn Hunger und Angst führen sie über die Grenzen ihrer Moral hinaus.

Das Besondere an der Story: Parallel dazu springen wir 25 Jahre in die Zukunft (unsere Gegenwart), wo wir einige der Schülerinnen im Erwachsenenalter wiedertreffen. Schnell wird klar: Die schreckliche Vergangenheit und die Geheimnisse ihres Überlebenskampfes lassen sie nicht los.

Die Yellowjackets-Besetzung steckt voller bekannter Gesichter. The Last of Us-Star Melanie Lynskey spielt eine der Hauptrollen, ebenso wie Natural Born Killers-Kultstar Juliette Lewis und die originale Wednesday Addams höchstpersönlich, Christina Ricci. Zur weiteren Besetzung gehören Scream-Shooting-Star Jasmin Savoy Brown und Army of the Dead-Darstellerin Ella Purnell.



In Staffel 2 stößt sogar Herr der Ringe-Star Elijah Wood für einen Gastauftritt zur Serie, was eine nostalgische Reunion mit seinem Der Eissturm-Co-Star Ricci verspricht.



Düster, geheimnisvoll, komplex: Darum lohnt sich Yellowjackets

Yellowjackets ist ein komplexer Survival-Thriller mit Mystery-Einschlag und wird deshalb häufig mit dem Klassiker Lost verglichen.

"Lasst euch nicht von dem Teenie-Serien-Konzept in die Irre führen", heißt es bei Variety zur Serie, "Yellowjackets ist eine äußerst düstere Parabel über menschliche Verzweiflung, die unter die Haut geht."

"Die Suche nach Wahrheit wird eine fesselnde Aufgabe in dieser dunklen, geheimnisvollen und aufregenden Story, die die rücksichtslose Hierarchie von Teenie-Mädchen in einem Leben-oder-Sterben-Setting neu interpretiert", schreibt die L.A. Times in ihrer euphorischen Kritik.

Schaut euch den Trailer für Yellowjackets Staffel 2 an:

Beim Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes hat die Serie einen exzellenten Durchschnittswert von 100 Prozent und bei Metacritic hat sie ebenfalls sehr gute 78 Punkt. Falls ihr also Lost liebt, oder gern Serien wie The Wilds, Manifest oder The 100 schaut, solltet ihr unbedingt Yellowjackets eine Chance geben.

Und alle, die die Serie schon kennen, sollten sich den 24. März sowieso gelb im Kalender anstreichen. Dann kehrt Yellowjackets mit Staffel 2 zurück.