Netflix-Alarm: In 12 Tagen verschwinden 5 richtig gute Horrorfilme

Netflix wirft in weniger als zwei Wochen gleich 5 Horror-Kracher raus. Mit dabei ist einer der besten Hexen-Schocker überhaupt.

Netflix macht Frischzellenkur, und darunter müssen dieses Mal Grusel-Fans leiden. Egal ob der Schrecken vom mordenden Nachbarn, dem Internet oder dem Teufel selbst herrührt, 5 Horror-Highlights sind nur noch bis zum 15. Mai 2022 verfügbar. Darunter auch ein unglaubliches Meisterwerk.

Horror-Meisterwerk: The Witch ist Hexen-Grusel vom Allerfeinsten

The Witch von Ausnahmeregisseur Robert Eggers (The Lighthouse, The Northman) spielt im Neuengland des 17. Jahrhunderts. Eine strenggläubige Familie wird mit einer mysteriösen Macht konfrontiert. Unter den Verwandten keim Misstrauen und Verzweiflung auf.

Moviepilot-Wertung: 6,5

Schaut euch hier den Trailer zu The Witch an:

The Witch - Trailer (Deutsch) HD

Horror im Live-Chat: Unknown User ist ein verstörender Internet-Schocker

Ganz anders gibt sich Unknown User. Dort nimmt ein verstorbenes Mädchen grausame Rache an ihrer Mitschüler:innen. Und zwar mithilfe von Chatprogrammen. Der Film legte 2014 den Grundstein für eine neue Art des Horrors.

Moviepilot-Wertung: 5,1

Die Hölle, das sind die Anderen: The Purge 2 macht Menschen zu Horror-Dämonen

The Purge 2 - Anarchy führt den Gedanken seines Vorgängers weiter. Was wäre, wenn alle Verbrechen für eine Nacht ohne Strafe blieben? In dieser Nacht blutiger Anarchie finden sich in Teil 2 etwa ein verzweifelter Vater und ein unschuldiges Ehepaar in Lebensgefahr wieder.

Moviepilot-Wertung: 6,4

Peinvolle Stille: Puppen-Horror in Dead Silence verschwindet bald von Netflix

In Dead Silence - Ein Wort. Und du bist tot. von Horror-Experte James Wan (The Conjuring) nimmt eine brutal ermordete Bauchrednerin Rache. Ihre Puppe kehrt in ihre Stadt zurück und fordert von der Bevölkerung einen Blutzoll.

Moviepilot-Wertung: 6,1

Schaut euch den englischen Trailer zu Dead Silence an:

Dead Silence Trailer, English

Alte Bretter auf Netflix: Im Horrorfilm Ouija 2 wird ein Kind Opfer von Geistern

Gemeinsam mit seinem Vorgänger Ouija - Spiel nicht mit dem Teufel wird auch Ouija 2 - Ursprung des Bösen bald von Netflix verschwinden. Dort nimmt ein kleines Mädchen per Ouija-Brett Kontakt zu vermeintlichen Geistern auf. Und verändert sich mehr und mehr auf düstere Art.

Moviepilot-Wertung: 5,9

