Netflix-Alarm: In 3 Tagen verschwindet eine der besten Serien überhaupt

Aus dem Netflix-Programm verschwindet in nur wenigen Tagen eine der bestbewertetsten Serien überhaupt. Wer sie jetzt noch sehen will, muss sich ranhalten.

Netflix-Abonennt:innen mit einem Herz für richtig gute Serien müssen jetzt stark sein, denn der Streamingdienst entledigt sich diese Woche eines echten Fan-Lieblings: Sherlock ist bei Netflix nur noch bis zum Freitag, den 10. Juni 2021 verfügbar. Wer in den Serien-Hit mit Benedict Cumberbatch (nochmal) reinschauen will, muss sich in den nächsten 3 Tagen also ranhalten.

Mit Sherlock verlässt eine der besten Serien Netflix

Ein Blick auf die besten Serien bei Moviepilot verrät: Sherlock ist so beliebt wie kaum eine andere Serie mit über 100 Bewertungen: Nur Breaking Bad (Durchschnittswertung: 9,11), Game of Thrones (9,08) und True Detective (8,85) überzeugen die Moviepiloten noch ein wenig mehr. Auf Platz 4 der besten Serien reiht sich dann aber Sherlock (8,84) ein – noch vor The Sopranos und The Wire.

Sherlock - S01 Trailer (Deutsch) HD

Da nur Breaking Bad von den Top-Serien noch bei Netflix ist (alle andern sind bei Sky), bedeutet das, dass Netflix Abschied von seiner zweitbesten Serie nimmt.

Das große Ranking: Die 100 besten Serien der letzten 10 Jahre

Für Vielguckende ist ein Nachholen in drei Tagen übrigens durchaus möglich, denn Staffel 1 und 2 haben jeweils 3 Folgen (à 90 Minuten) und Staffel 3 und 4 besitzen je 4 Episoden, wenn wir die zwei Specials mitzählen. Das ergibt 4 Staffeln Sherlock mit insgesamt 14 Folgen.

Abseits von Netflix: Wo könnt ihr Sherlock noch streamen?

Wer es nicht schafft, Sherlock bis zum 10. Juli 2021 mit dem Netflix-Abo durchzuschauen, hat im Streaming-Bereich derzeit folgende Alternativen:

© BBC Sherlock mit Benedict Cumberbatch verschwindet von Netflix

Bei Amazon könnt ihr Sherlock als Folgen oder Staffeln kaufen.

könnt ihr Sherlock als Folgen oder Staffeln kaufen. Im Stream bei Apple TV, Google Play, Maxdome und Magenta TV ist ein Kauf der Serie ebenfalls möglich.

Netflix Ade: Was macht die Serie Sherlock so einzigartig?

Wer Sherlock noch nicht gesehen hat, sollte bei Netflix definitiv einen Blick riskieren, auch auf die Gefahr hin, die britische Serie nicht mehr fertigschauen zu können. Denn hier wurde die beliebte Figur des Meisterdetektivs Sherlock Holmes grandios modernisiert. Außerdem funktionieren die meisten Folgen auch allein.

Mit geschliffenen Dialogen und Witz, aber auch Spannung und verspielten Bildelemente holte Sherlock den Klassiker in die Neuzeit und wartete dabei zusätzlich mit einem erstklassigen Ensemble auf, das jede Folge verblüffende Fälle aufklärte, sich aber auch staffelübergreifend weiterentwickelte.

© BBC Sherlock: Martin Freeman & Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch wurde durch die Rolle des schnellsprechenden, leicht soziopatischen Ermittlers zurecht weltberühmt und die Duo-Dynamik, die sich im Zusammenspiel mit Martin Freemans bodenständigerem Watson entspinnt, können wir ohnehin nur feiern.

Kommt dann noch Andrew Scott als abgedrehter Bösewicht Moriarty mit in den Mix formvollendeter Unterhaltung wird jedem schnell klarwerden, warum die Krimi-Serie ihrem genialen Ruf gerecht wird. Also am besten jetzt alles andere absagen und Netflix anschmeißen.

Streaming-Alternativen zu Sherlock: Die 20 besten Juli-Starts im Podcast

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps bei Netflix und Co.? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Juli-Highlights:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Starzplay, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats vor.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Werdet ihr Sherlock bei Netflix noch einen Besuch abstatten, bevor die Serie verschwindet?