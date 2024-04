Netflix beendet The Witcher eine Staffel zu früh: So kann die Fantasy-Serie das Problem noch lösen

Die Netflix-Serie The Witcher wird nach Staffel 4 und 5 mit Liam Hemsworths neuem Geralt enden. Aber reicht das aus, um den Rest der gewaltigen Vorlage zu verfilmen?

Noch bevor wir Liam Hemsworth in der 4. Staffel von The Witcher das erste Mal als Henry Cavill-Ersatz und neuen Geralt von Riva zu sehen bekommen, sind seine Tage der Netflix-Serie bereits gezählt: Das Fantasy-Epos wird nach 5 Staffeln enden.

Geralts neue Erscheinung ist aber nicht die einzige Veränderung, die es in The Witcher Staffel 4 zu sehen geben wird. Denn mit Blick auf die Romanvorlage von Andrzej Sapkowski steuert die Netflix-Serie auf ein Problem zu. Jetzt müssen die Autor:innen ihre Herangehensweise an die Adaption überdenken.

The Witcher endet mit Staffel 5: Jetzt muss sich was ändern

Was ist das Problem? Bisher widmete sich jede der ersten drei Staffeln von The Witcher einem Buch bzw. zwei Kurzgeschichtenbänden in der ersten Staffel. Erst ab der zweiten Staffel begann die Netflix-Serie damit, die eigentliche Hauptreihe zu adaptieren. Die Aufteilung sieht so aus:

Staffel 1: Der letzte Wunsch & Das Schwert der Vorsehung (Kurzgeschichten)

& (Kurzgeschichten) Staffel 2: Das Erbe der Elfen (Band 1)

(Band 1) Staffel 3: Die Zeit der Verachtung (Band 2)

Die Hauptreihe der Hexer-Saga von Andrzej Sapkowski besteht aus fünf Bänden. Würde die Netflix-Serie weiterhin dem bisherigen Turnus folgen, dann bräuchte sie eigentlich sechs Staffeln für die Verfilmung der gesamten Reihe. Jedoch wissen wir jetzt, dass es nur noch zwei Staffeln geben wird. Und drei Bücher sind noch unverfilmt: Feuertaufe (Band 3), Der Schwalbenturm (Band 4) und Die Dame vom See (Band 5).

Netflix Der The Witcher-Cast bei Table Read zu Staffel 4

In Zukunft muss sich The Witcher also sputen, um innerhalb von zwei Staffeln bis zum großen Finale der Fantasy-Saga gelangen zu können. In einem anderen Text erklären wir euch ausführlich, warum es notwendig ist, dass Staffel 4 gleich zwei Bücher auf einmal verfilmt.



Die Lösung: The Witcher Staffel 4 muss 2 Bücher auf einmal verfilmen

Die Bücher der Hexer-Saga haben keine klassische Erzählstruktur, bei der jeder Band einen klaren Anfang und ein klares Ende für die Hauptcharaktere hat. Für The Witcher bedeutet das konkret: Würde Staffel 4 nur den Band Feuertaufe adaptieren, würden Figuren wie Yennefer (Anya Chalotra) und Ciri (Freya Allan) kaum zu sehen sein.

Vor allem mit Blick auf die Geschichte von Ciri, die erst in Band 5 bzw. Der Schwalbenturm wirklich präsent fortgesetzt wird, ist es sinnvoll, ihre Erlebnisse aus den nächsten zwei Büchern innerhalb einer Staffel zusammenzufassen. Da die Serie nur noch zwei Staffeln übrig hat, ist dies sogar notwendig.

In der Folge müsste Staffel 5 als großes Serienfinale die Handlung des fünften und letzten Romans umsetzen. Auf den ersten Blick erweist sich aber auch das als Herausforderung. Denn mit um die 640 Seiten ist Die Dame vom See das längste Buch der Hexer-Saga und lässt durch seine Fülle an Handlung keinen Platz mehr für Filler-Folgen.

Mehr zu The Witcher gibt es im Podcast zu hören:

Die Autor:innen der Netflix-Adaption müssen also einen Weg finden, um aus den drei verbleibenden Büchern eine Serien-Handlung zu formen, die sich dramaturgisch sinnvoll auf zwei Staffeln aufsplitten lässt.



Ein Grundproblem ist damit aber noch nicht gelöst: Denn in der Vorlage sind die Geschichten von Yennefer, Ciri und Geralt nach den Ereignissen auf Thanedd strikt voneinander getrennt. In Staffel 4 wird sich die Serie daher in drei komplett unterschiedliche Erzählstränge ohne Schnittpunkte aufspalten – selbst, wenn sie zwei Bücher auf einmal adaptiert.

Achtung, Spoiler: Erst im letzten Buch findet die Hexer-Familie erstmals wieder zusammen. Ob wir auch in der Netflix-Serie bis Staffel 5 warten müssen, um das Trio wiedervereint zu sehen, ist zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation. Denn in der Vergangenheit hat die Adaption schon so einige Veränderungen an der Geschichte der Vorlage vorgenommen.



Wann startet The Witcher Staffel 4 bei Netflix?

The Witcher-Fans müssen sich noch ein Weilchen gedulden. Denn die Dreharbeit zu Staffel 4 sind erst im April 2024 gestartet. Die ersten Folgen mit Liam Hemsworths Geralt 2.0 werden somit voraussichtlich erst frühestens im Sommer 2025 bei Netflix starten.