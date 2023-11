Beliebte Fantasy-Serie schien schon verloren: Jetzt sendet Netflix ein unerwartetes Lebenszeichen von Shadow and Bone

Die Fantasy-Serie Shadow and Bone muss seit Monaten bei Netflix um ihre Absetzung fürchten. Jetzt sendet der Streaming-Dienst ein Lebenszeichen. Wenn auch anders als erwartet.

Das Schicksal von fast 60 Netlix-Serien ist unklar. Ob sie verlängert oder abgesetzt werden, dazu hält der Streaming-Dienst sich bedeckt. Eine dieser Serien, deren erhoffte Weiterführung Fans seit Monaten zittern lässt, ist das Fantasy-Epos Shadow and Bone - Legenden der Grisha. Doch auch wenn die 3. Staffel immer noch nicht bestellt wurde, gab es dazu nun ein Lebenszeichen aus einer unerwarteten Ecke.

Glaubt Netflix doch noch an eine 3. Staffel im Fantasy-Universum von Shadow and Bone?

Das vom Buch abweichende Ende der im März 2023 veröffentlichten 2. Staffel von Shadow and Bone bereitete die 3. Staffel und ein Spin-off der Fantasy-Serie vor. Doch weil weitere Geschichten in der Fantasy-Welt von Ravka nur mit Netflix' Segen produziert werden können und sich der Streamer seit neun Monaten nicht zu einer Verlängerung geäußert hat, sind Alinas Schicksal und weitere Raubzüge der Krähen-Diebesbande ungewiss.

Für Fantasy-Fans ist jetzt allerdings ein kleiner Lichtblick in dieser angstvollen Wartezeit aufgetaucht, an den sie sich klammern können wie Alina an ihre Licht-Kräfte: Das Netflix-Spiel Shadow and Bone: Enter the Fold wurde unerwartet veröffentlicht.

Seht hier den Netflix-Trailer zum Spiel Shadow and Bone: Enter the Fold

Shadow and Bone: Enter The Fold - Game Trailer (English) HD

Seit einigen Jahren erweitert Netflix seine Film- und Serien-Palette auch um Spiele, die Abonnent:innen auf ihren Mobiltelefonen spielen können. Angelehnt sind viele der mittlerweile über 60 Netflix-Spiele an Marken des Streaming-Dienstes. So war eines der ersten Netflix-Spiele ein Stranger Things-Game.

Dass Shadow & Bone um eine Gaming-Variante erweitert wurde, könnte als hoffnungsvolles Zeichen gelesen werden: Hat Netflix den Glauben an das Fantasy-Universum des Grishaverse * von Leigh Bardugo doch noch nicht verloren? Zumindest hat der Streamer die Marke nicht vergessen. Angekündigt worden war das Spiel unter dem Titel Shadow and Bone: Destinies zwar schon 2022, aber würde Netflix mit einem neuen Spiel Öl ins Feuer der Aufmerksamkeit gießen, wenn Staffel 3 längst gestorben wäre?

Wie der Trailer zu Netflix' Shadow and Bones-Spiel verrät, spielt es zwischen Staffel 1 und Staffel 2 der Fantasy-Serie. Man schlüpft in dem narrativen, interaktiven Single-Player RPG in die Rollen von Sonnenkriegerin Alina (Jessie Mei Li), Dieb Jesper (Kit Young), Pirat Sturmhond (Patrick Gibson) und Bösewicht General Kirigan (Ben Barnes), um durch die magische Welt von Ravka zu reisen und sie zu beeinflussen.

Netflix-Games: So können Fantasy-Fans Shadow and Bone ab sofort spielen

Das Spiel Shadow and Bone: Enter the Fold ist seit 9. November 2023 verfügbar und wurde laut What's on Netflix vom deutschen Videospiel-Entwickler Chimera Entertainment umgesetzt. Auf folgendem Weg könnt ihr ab sofort in die Fantasy-Welt von Alina und Co. zurückkehren:

Netflix Shadow and Bone als Spiel Enter the Fold

Öffnet Netflix in der Mobile App auf eurem Telefon. (Es funktioniert nur auf einem Mobiltelefon/Tablet und nicht am PC/Mac.)

Gebt "Enter the Fold" oder "Shadow and Bone" in die Suche ein und wählt das Spiel in der Kategorie Mobile Games aus.

Klickt auf die Weiterleitung zum Play Store/Apple App Store.

Ladet das Spiel herunter, installiert es und startet es auf dem Handy.

Gespielt werden können die Netflix-Games auf Smartphones und Tablets von Android sowie iPhone, iPad und iPod touch. Wer ein Netflix-Abo hat, kann sich die Spiele kostenlos in der Mobile-App herunterladen.

