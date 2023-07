Netflix bringt beliebte Sci-Fi-Reihe nach 12 Jahren zurück: Erstes Video zeigt DC-Star als Anführer der Neuauflage

Netflix bringt die Spy Kids-Filme zurück. Das von Sci-Fi-Elementen angehauchte Franchise liegt seit über eine Dekade brach. Jetzt kündigt sich das Reboot mit einem ersten Teaser-Trailer an.

Mit Spy Kids hat Robert Rodriguez eine der erfolgreichsten Filmreihen geschaffen, die sich an Familien richtet. 2001 kam der erste Teil ins Kino und zog drei Fortsetzungen nach sich. Seit 2011 ist es jedoch ruhig um die Reihe geworden, was u.a. daran liegen könnte, dass der letzte Teil nicht mehr so erfolgreich war wie die Vorgänger.

Vor ein paar Jahren hat Netflix die Marke entdeckt und sich die große Wiederbelebung auf die Fahne geschrieben. Der Startschuss der Unternehmung erfolgte 2018 mit der Animationsserie Spy Kids – Auf wichtiger Mission. Nun kommt der erste Spy Kids-Film nach 12 Jahren Pause. Er trägt den epischen Titel Spy Kids: Armageddon.

Sci-Fi-Reboot bei Netflix: Der erste Teaser-Trailer zu Spy Kids: Armageddon zeigt den neuen Cast

Um den baldigen Streaming-Start von Spy Kids: Armageddon vorzubereiten, hat Netflix einen ersten Blick in den Film veröffentlicht, der einmal mehr von Rodriguez als Regisseur und Co-Autor umgesetzt wurde. Trotz des vertrauten Namens hinter der Kamera erwarten uns davor viele neue Gesichter im Spy Kids-Universum.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zu Spy Kids: Armageddon schauen:

Spy Kids: Armageddon - Teaser Trailer (English) HD

Der größte Star in Spy Kids: Armageddon ist Zachary Levi, der zuletzt als Shazam das DC-Universum unsicher gemacht hat. Von dort hat er direkt einen Schauspielkollegen mitgebracht: D.J. Cotrona. Darüber hinaus wartet der Film mit Jane the Virgin-Star Gina Rodriguez und dem Bond-Bösewicht Billy Magnussen im Cast auf.

Und wer sind die neuen Spy Kids? Hier hat Rodriguez zwei Newcomer:innen gefunden: Everly Carganilla (Yes Day) und Connor Esterson (Chad) stürzen sich als junge Spion:innen in eine gefährliche Mission und zeigen den Erwachsenen, wo es langgeht.

Wann startet Spy Kids: Armageddon bei Netflix?

Der neue Spy Kids-Film kommt schon bald. Wie der Teaser-Trailer verrät, startet Spy Kids: Armageddon am 22. September 2023 bei Netflix. Vielleicht nimmt der Streaming-Dienst auch die vorherigen Filme ins Programm. Dann steht dem perfekten Spy Kids-Marathon nichts mehr im Weg.

