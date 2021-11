Netflix’ Cowboy Bebop-Serie muss weitergehen: Was das Ende über Staffel 2 verrät

Die Science-Fiction-Serie Cowboy Bebop auf Netflix belebt einen Meilenstein des Anime neu. Aber wird es eine 2. Staffel geben? Das Ende schreit zumindest nach einer Fortsetzung.

Einer der besten Anime aller Zeiten wurde von Netflix als Live-Action-Serie umgesetzt. In Cowboy Bebop stürzen wir uns in eine aufregende Kopfgeldjagd mit Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) und Faye Valentine (Daniella Pineda) quer durch die Galaxie, die am Ende Spielraum für weitere Abenteuer in Staffel 2 lässt.

Nach 10 Episoden endet der wilde und jazzige Genre-Mix aus Science-Fiction, Western und vielem mehr mit überraschenden Cliffhangern, die das Warten auf Staffel 2 zur Qual machen. Wie es um eine Fortsetzung von Cowboy Bebop steht, wann diese bei Netflix starten könnte und was uns in Staffel 2 erwartet, haben wir euch hier zusammengefasst.

Cowboy Bebop bei Netflix: Staffel 2 ist in Planung, aber noch nicht sicher

Bisher hat Netflix noch keine 2. Staffel von Cowboy Bebop offiziell bestellt. Hier wird der Erfolg oder Misserfolg der Science-Fiction-Serie in den ersten Wochen nach dem Start Aufschluss geben. In der Regel wartet Netflix mehrere Wochen ab, ehe ein Urteil über die Fortsetzung gefällt wird.

An Ideen und Plänen für eine weitere Season mangelt es aber nicht. "Hoffentlich wird die Serie von dem internationalen Publikum gut aufgenommen, denn wir haben noch viele weitere Geschichten zu erzählen.", erzählte Drehbuchautor Christopher Yost gegenüber Vanity Fair . Eine 2. Staffel plante er schon, bevor die Drehbücher zur ersten entstanden.

Das Ende von Cowboy Bebop stellt die Weichen für Staffel 2 auf Netflix

Achtung, Spoiler zum Ende von Cowboy Bebop: In 10 Episoden arrangiert Cowboy Bebop nicht nur Charaktere und Geschichte aus den 26 Folgen der Anime-Vorlage neu, sondern beschreitet auch eigene Pfade, wie der umfangreichen Nebenhandlung um Julia, Vicious und das Syndikat. Am Ende erwarten uns einige Wendungen, die eine Auflösung in Staffel 2 fordern.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Cowboy Bebop-Finale:

Die Bebop-Crew geht vorerst getrennte Weg e.

e. Spike und Jet sind zerstritten.

Faye sucht alleine nach Antworten zu ihrer Vergangenheit.

Julia leitet fortan selbst das Syndikat und hält Vicious in Gefangenschaft.

und hält Vicious in Gefangenschaft. Spike findet eine neue Wegbegleiterin: Radical Ed.

© Netflix Cowboy Bebop

Die größte Überraschung für Fans des Kult-Anime findet in der allerletzten Szene statt. Denn das eigentlich vierte Mitglied der Bebop-Crew glänzte in der ersten Staffel mit Abwesenheit. Aber nun gibt sich die geniale Hackerin Radical Ed zu erkennen und lädt den wortwörtlich am Boden liegenden Spike auf ein neues Abenteuer ein.

Cowboy Beboy: Adaptiert Staffel 2 die Handlung des Anime-Spielfilms?

Die Rede ist von einem gewissen Schmetterlings-Mann namens Volaju, auf den ein saftiges Kopfgeld ausgesetzt wurde. Cowboy Bebop-Fans ist dieser Name natürlich ein Begriff. Es handelt sich um den Terroristen Vincent Volaju, den Bösewicht aus dem Spielfilm Cowboy Bebop - Der Film. Ed will diesen gemeinsam mit Spike jagen.

Damit steht schon mindestens eine bekannte Story fest, die Cowboy Bebop in Staffel 2 umsetzen kann. Und eben jene Jagd auf Vincent Volaju könnte genau die richtige Mission sein, um das Team der Bebop wieder zusammenzuführen.

© Sony Pictures Spike und Vincent Volaju

Und wer genau hinschaut, wird den Corgi Ein an der Seite von Ed entdeckt haben. War sie bereits an Bord der Bebop und handelt im Auftrag von Jet? Auf jeden Fall können wir uns auf eine ganz neue Familiendynamik in Staffel 2 freuen.

Darüber hinaus bietet die Anime-Vorlage noch einige weitere bekannte Geschichten, die in der Netflix-Serie bisher noch nicht umgesetzt wurden. So könnten sich Fans in Staffel 2 unter anderem auf Adaptionen der Folgen Der Junge mit der Mundharmonika, Breiter als das Universum, Der Abschaum der Galaxis oder Die galaktische Killer-Bestie sowie auf einen Auftritt von Spikes Cowboy-Kontrahenten Andy freuen.

Wann könnte Cowboy Bebop Staffel 2 bei Netflix starten?

Die Produktion der ersten Staffel Cowboy Bebop hätte nicht komplizierter verlaufen können und wurde durch eine Knieverletzung John Chos sowie eine Pandemie für fast ein Jahr unterbrochen. Von daher lässt sich schwer abschätzen, wie lange genau die reguläre Produktionszeit einer Season Cowboy Bebop in Zukunft dauern könnte.

Da der Beginn der Produktion von Staffel 2 noch nicht in greifbarer Nähe ist, können wir davon ausgehen, dass wir selbst bei einer zügigen Verlängerung im kommenden Jahr nicht mit neuen Folgen rechnen können. Cowboy Bebop könnte frühestens 2023 bei Netflix erscheinen.

