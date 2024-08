Netflix entfesselt Ein-Mann-Armee gegen korrupte Cops: Erster Trailer zu Action-Kracher, der in 4 Wochen kommt

Anfang September bringt Netflix mit Rebel Ridge einen vielversprechenden Action-Thriller von einem Genre-Talent an den Start. Der erste Trailer stimmt auf Gewalteskalationen ein.

Mit heftigen Genre-Krachern wie Blue Ruin und Green Room hat sich Jeremy Saulnier als Fachmann behauptet, was brutale Thriller- und Action-Seherfahrungen betrifft. Zuletzt drehte der Regisseur für Netflix das Thriller-Drama Wolfsnächte, in dem er seine üblichen Motive noch um Mystery-Elemente erweiterte.

2024 meldet sich Saulnier bei Netflix mit einem neuen Film zurück. Rebel Ridge verspricht knallharte Action-Kost, in der es ein Ex-Marine im Alleingang mit einem Polizeirevier voller korrupter Cops aufnimmt. Überzeugt euch mit dem ersten Trailer zum bald erscheinenden Film selbst davon.

Schaut hier den ersten Trailer zu Netflix' Rebel Ridge:

Rebel Ridge - Trailer (English) HD

Darum geht es im neuen Action-Thriller Rebel Ridge bei Netflix

In der Story des Films will der Ex-Marine Terry (Aaron Pierre) in einer US-Kleinstadt seinen zu Unrecht inhaftierten Cousin aus dem Gefängnis holen. Die örtlichen Cops sind aber so korrupt, dass sie die Kaution der Hauptfigur einbehalten und den Cousin weiterhin nicht frei lassen. Die Situation zwischen Terry und den Polizisten eskaliert immer stärker, bis er zur gnadenlosen Eskalation kommt.

John Boyega stieg als Hauptdarsteller bei Netflix während Dreh aus

Anstelle von Aaron Pierre war zuerst Star Wars-Star John Boyega als Hauptdarsteller von Saulniers Film an Bord. 2021 meldete Deadline dann, dass der Schauspieler aus den Dreharbeiten aussteigen würde. Als Grund wurden familiäre Angelegenheiten angegeben.

Der Hollywood Reporter hat anschließend Berichte von anonymen Set-Quellen gesammelt, denen zufolge Boyega mit verschiedenen Bedingungen wie dem Drehbuch oder seiner Unterkunft nicht einverstanden gewesen und einfach gegangen sein soll. Dabei handelt es sich um unbestätigte Annahmen.

Wann startet Rebel Ridge bei Netflix?

Der neue Action-Thriller von Jeremy Saulnier streamt ab dem 6. September 2024 im Netflix-Abo.

Podcast zum Streamer: Die 7 teuersten Netflix-Filme aller Zeiten

Netflix investiert unvorstellbare Summen in seine Original-Filme, doch oft stellt sich die Frage: Wohin in aller Welt ist das Geld überhaupt geflossen? Und hat sich der Aufwand wirklich gelohnt? In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die teuersten Filme der Netflix-Geschichte an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seit einer ganzen Weile will der Streaming-Dienst großen Blockbuster-Produktionen Konkurrenz machen und macht dafür jede Menge Kohle locker. Doch was kommt dabei am Ende heraus?



Wir nehmen die sieben kostspieligsten Filmprojekte des Streaming-Diensts unter die Lupe, um herauszufinden, ob man die neunstelligen Budgets mit dem Erfolg und der Qualität der Filme ins Verhältnis setzen kann.