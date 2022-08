Netflix-Fluch gebrochen: Einzigartige Sci-Fi-Serie wird um 4. Staffel verlängert

Eine einzigartige Sci-Fi-Serie bei Netflix wird mit einer vierten Staffel fortgesetzt. Sie ist eine der wenigen, die es beim Streamer bis zu diesem Punkt schaffen.

Netflix bricht mit seinen häufigen Serien-Absetzungen Fan-Herzen. Doch zumindest bei einer kann die Sci-Fi-Community jetzt aufatmen. Der Streamer hat die skurrile Serie Love, Death & Robots jetzt um eine vierte Staffel verlängert.

Sci-Fi-Anthologie Love, Death and Robots ist ein Netflix-Liebling

Das berichtet unter anderem der Hollywood Reporter . Die Serie von David Fincher (Fight Club) und Tim Miller (Deadpool) wechselt zwischen den Folgen den Animationsstil und erzählt in jeder Episode eine neue Sci-Fi-Kurzgeschichte.

Das skurrile Format kam bisher bei den Netflix-Abonnenten wie auch bei wichtigen Preisverleihungen gut an. Die ersten drei Staffeln haben bisher insgesamt 11 Emmys gewonnen. Gerade Staffel 1 und 2 wurden von vielen Kritikern gefeiert. Die anhaltende Popularität rettet die Serie vor der Netflix-Schere. Vielen anderen Sci-Fi-Serien ging es da leider anders.

Wann kommt Staffel 4 der Sci-Fi-Serie zu Netflix?

Wann genau die vierte Staffel von Love, Death & Robots zu Netflix kommt, steht noch nicht fest. Ausgehend von den Terminen der letzten beiden Staffeln rechnen wir gegen Mitte 2023 mit der Veröffentlichung.

Freut ihr euch auf Love, Death & Robots Staffel 4?