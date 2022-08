The Walking Dead mit anderem Rick: 6 Stars, die beinahe Andrew Lincolns Rolle gespielt hätten

The Walking Dead ohne Andrew Lincoln als Rick Grimes – das ist eine fast unmögliche Vorstellung. Für die Hauptrolle waren aber noch 6 andere Stars im Gespräch.

Auch wenn Rick Grimes schon seit mehreren Jahren nicht mehr in The Walking Dead zu sehen ist, ist der Ex-Polizist und Anführer immer noch der beliebteste Charakter im gesamten Serien-Kosmos des Zombie-Franchises. Kaum eine Folge vergeht, in der sich Fan nicht fragen, wann er endlich zurückkehrt. Und bald ist es sogar so weit: Rick wird in einer eigenen Serie an der Seite von Michonne auftreten.

Einen anderen Rick Grimes als Andrew Lincoln kann sich heute wohl kaum ein Fan vorstellen. Doch beinahe hätte The Walking Dead ganz anders ausgesehen. Für die Rolle der zentralen Hauptfigur aus Robert Kirkmans Comic waren andere Stars im Gespräch. Wir stellen euch die 6 Schauspieler, die für Rick im Rennen waren, vor.

The Walking Dead Fast-Rick Grimes Nr. 1: Jon Bernthal

© AMC Jon Bernthal in The Walking Dead

Es gibt da draußen ein alternatives Universum, in dem Jon Bernthal die Rolle des Rick Grimes ergattert hat – eine sicher nicht uninteressante Realität für viele The Walking Dead-Fans. Denn bei seinem Casting sprach Bernthal sowohl für Shane (die Rolle, die er schließlich ergatterte) als auch für Rick Grimes vor – hier gibt es den Videobeweis . Als Rick wäre er dem TWD-Universum noch einige Zeit länger erhalten blieben. Das hätte uns aber dann seine hervorragende Version des Punisher gekostet.

The Walking Dead Fast-Rick Grimes Nr. 2: Thomas Jane

© Sony Pictures Thomas Jane in Punisher

Neben Jon Bernthal wäre noch ein weiterer Punisher beinahe zum Gesicht von The Walking Dead geworden und war sogar lange vor Andrew Lincoln schon ein Teil des Projekts. Denn Thomas Jane war die erste Wahl für den Polizisten Rick, als Frank Darabont (Showrunner in Staffel 1) noch versuchte, The Walking Dead an HBO zu verkaufen. Davor spielte er schon die Hauptrolle in Darabonts Stephen King-Adaption Der Nebel. Als The Walking Dead schließlich bei AMC landete, war Thomas Jane bereits für die Serie Hung verpflichtet und ein neuer Rick musste gefunden werden.

The Walking Dead Fast-Rick Grimes Nr. 3: Ethan Embry

© AMC Ethan Embry in The Walking Dead

Zahlreiche Schauspieler sprachen für den Part von Rick Grimes während des Casting-Prozesses vor. Einer davon war Ethan Embry. Der US-amerikanische Schauspieler ist seit seinem 12. Lebensjahr im Filmgeschäft tätig und trat in Dutzenden Filmen und Serien auf. Zuletzt war spielte er in der Netflix-Serie Grace and Frankie mit. Auch wenn Ethan Embry nicht als Rick Grimes besetzt wurde, ergatterte er dennoch (einige Jahre später) eine kleine Rolle in The Walking Dead. In Staffel 6 spielte er den Alexandria-Bewohner Carter. Er überlebte nur eine Folge.

The Walking Dead Fast-Rick Grimes Nr. 4: Jamie Bamber

© NBC Universal Jamie Bamber in Battlestar Galactica

Ein weiterer Darsteller, der sich für die Hauptrolle in The Walking Dead beworben hat, ist der Brite Jamie Bamber, den Serienfans vor allem als Apollo Adama aus der Science-Fiction-Serie Battlestar Galactica kennen.

The Walking Dead Fast-Rick Grimes Nr. 5: Mark Pellegrino

© The CW Mark Pellegrino in Supernatural

Dass die Autor:innen von The Walking Dead große Lost-Fans sind, zeigte sich schon mehrfach in der Serie. Und tatsächlich wäre beinahe ein bekanntes Gesicht aus der Hit-Mystery-Serie besetzt worden. Noch ein Kandidat für Rick Grimes war nämlich Mark Pellegrino aka Jacob, wie Uproxx berichtet. Rein optisch hätte er schon perfekt für die Rolle gepasst. Die Absage hatte aber auch etwas Gutes: Als Rick Grimes hätte er den ikonischen Part des Lucifer in der Horrorserie Supernatural nicht länger spielen können.

The Walking Dead Fast-Rick Grimes Nr. 6: Stuart Townsend

© Sony Pictures Stuart Townsend in XIII

Der irische Schauspieler Stuart Townsend ist schon erprobt darin, ikonische Rollen zu verlieren. Die Rolle des Rick Grimes nicht zu bekommen traf ihn sicherlich nicht so hart, wie das Besetzungs-Dilemma bei Der Herr der Ringe, wo Townsend ursprünglich als Aragorn besetzt und einen Tag vor Drehstart gefeuert wurde. Ob er aber auch einen interessanten Rick Grimes abgegeben hätte, ist eine andere Sache.

The Walking Dead-Podcast: Ist das Ende zum Scheitern verurteilt?

The Walking Dead geht bald nach 12 Jahren und 11 Staffeln zu Ende. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutieren wir über die zahlreichen Probleme der finalen 11. Staffel:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir blicken zurück auf die ersten 16 Episoden und ergründen die Stärken und Schwächen von Staffel 11. Mit Blick auf das bevorstehende Finale widmen wir uns der Frage: Kann es in den letzten acht Folgen noch ein gutes Finale für die größte Zombieserie unserer Zeit geben?

Hättet ihr euch jemand anderes als Andrew Lincoln als Rick Grimes in The Walking Dead vorstellen können?