Netflix' größte Fantasy-Serie kehrt nach über zwei Jahren mit erstem Staffel 2-Bild zurück

Über 2 Jahre nachdem die 1. Staffel von Fantasy-Hit Sandman bei Netflix erschienen ist, dürfen sich Fans endlich über ein erstes Bild aus Staffel 2 freuen.

Im Sommer 2022 erreichte Fantasy-Fans auf Netflix mit der Serie Sandman das bisher epischste Genre-Projekt des Streamers. Die Adaption der beliebten DC-Comics von Neil Gaiman ließ nach zehn Folgen und einer Bonusepisode jedoch lange auf eine Fortsetzung warten. Wie so viele Serien litt auch die 2. Staffel von Sandman unter den Streiks in Hollywood und musste mehrfach verschoben werden.

Nun gibt es endlich ein erstes Bild aus den neuen Folgen zu sehen, die uns die Rückkehr des Herrschers über die Welt der Träume schmackhaft macht.

Fantasy-Serie Sandman teast Staffel 2 auf Netflix mit erstem Bild

Das Bild wurde in einem exklusiven First Look-Deal von TV Line veröffentlicht. Darauf ist Dream aka Morpheus (Tom Sturridge) am Set der neuen Sandman-Folgen zu sehen. Während unklar ist, welche Handlung die Szene genau beinhaltet, führt Dream hier womöglich Magie aus, die auf sein Gegenüber gerichtet ist, an dessen Stelle die Kamera stehen könnte. Doch seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Serie dreht sich um den Herrscher über die Welt der Träume und Mitglied der sieben Ewigen. Nachdem Dream aka Morpheus von Okkultisten gefangen genommen wurde, kann er sich über 100 Jahre später endlich befreien. Dabei findet er seine Traumwelt jedoch nicht mehr so zurück, wie er sie verlassen hat. Fortan setzt er alles daran, diese wieder aufzubauen und seine alten Kräfte wiederzuerlangen. Dabei helfen können ihm antike Artefakte, die es jedoch zunächst gilt zu finden.

Wann kommt Sandman Staffel 2 zu Netflix?

Neben Tom Sturridge stehen für die Netflix-Serie unter anderem Gwendoline Christie (Game of Thrones), Mason Alexander Park (Quantum Leap), Donna Preston (Hard Cell), Jenna Coleman (Victoria) und Steven Fry (QI) vor der Kamera. Die 2. Staffel soll 12 Folgen umfassen und wird Fans im Jahresverlauf 2025 auf dem Streamer erreichen.

