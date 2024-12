Netflix' größtes Film-Debüt des Jahres: Fesselnder Thriller besetzt seit 10 Tagen Platz 1 der Charts

Ein Thriller hat auf Netflix die Film-Charts fest im Griff. Seit fast 2 Wochen steht er auf Platz 1 und selbst der beste Action-Film 2022 kommt nicht an ihm vorbei.

Das Ende des Jahres ist immer für ein paar Überraschungen gut. So zeigt es sich auch in den Film-Charts auf Netflix: Dort verteidigt seit dem Start am 13. Dezember 2024 der Action-Thriller Carry-On den ersten Platz. Kürzlich hat er sogar einen Rekord gebrochen.

Lässt Tom Cruise klein aussehen: Netflix-Hit Carry-On tritt Action-Meisterwerk in den Staub

Carry-On dreht sich um den Flughafen-Angestellten Ethan Kopek (Taron Egerton), der sich am Weihnachtsabend zum ersten Mal am Security-Check beweisen soll. Damit funkt er einem Unbekannten dazwischen, der ihn dazu bringen will, einen mysteriösen Koffer durchzuwinken. Sollte sich Ethan nicht fügen, droht der gut informierte Drahtzieher ihm oder seiner Freundin schweren Schaden zuzufügen.

Schaut euch hier den Trailer zu Carry-On an:

Carry-On - Trailer (Deutsch) HD

Carry-On erinnert viele Fans laut Reaktionen an den Action-Klassiker Stirb langsam. Und ist als Weihnachtsfilm offenbar ähnlich effektiv: Laut Netflix hat sich der Thriller von Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise) zum besten Film-Debüt auf dem Streamingdienst im Jahr 2024 entwickelt. Er erreichte in nur 3 Tagen 42 Million Views und schoss in insgesamt 93 Ländern auf Platz 1.

Dagegen haben weder ein extrem intensives Action-Meisterwerk von 2022 noch einer der für viele besten Filme des laufenden Jahres eine Chance: Tom Cruises Jet-Epos Top Gun: Maverick muss sich mit Platz 2 begnügen, der verstörende Kriegsfilm Civil War mit Platz 7.

So sehen aktuell die Film-Charts auf Netflix aus:

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Disney+ und Co.

Im Jahresrückblick auf das Jahr bei Netflix, Disney+, Apple TV+ und Co. diskutieren wir, welche Streaming-Filme 2024 ein Muss sind und geben euch 10 Empfehlungen mit.

Die Auswahl der besten Streaming-Filme des Jahres reicht dabei von Action-Überraschungen und mitreißenden Abenteuerfilmen bis zu intensiven Dramen. Aber auch Komödien und Dokus sind dabei.