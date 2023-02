Netflix hat es schon wieder getan: Erfolgsserie startet in neuer Version

Elite-Fans dürfte die neue Netflix-Serie Class auf unheimliche Weise bekannt vorkommen. Doch funktioniert das Remake-System?

Bei Netflix startet am Freitag, den 3. Februar 2023 die indische Serie Class. Darin kommt es zum Mord, nachdem drei neue Schüler aus eher bescheidenen Verhältnissen an einer reichen, internationale Elite-Schule in Delhi aufgenommen werden. Das kommt euch irgendwoher bekannt vor? Dann habt ihr bestimmt die spanische Serie Elite gesehen, auf der Class basiert.

Das Haus des Geldes-Prinzip? Mit Class legt Netflix die nächste spanische Hit-Serie neu auf

Erinnert ihr euch noch an Haus des Geldes: Korea? Das war 2022 die asiatische Neuverfilmung des spanischen Erfolgs Haus des Geldes. Beim weltweiten Publikum kam dieses direkte Serien-Remake als Netflix-Armutszeugnis eher weniger gut an. Es stellte sich die Frage nach dem Warum. Hoffte der Streaming-Dienst, den Erfolg ein zweites Mal zu wiederholen oder sich neue Märkte zu erschließen? Welche Motive auch immer dahinter steckten: Nun wiederholt Netflix dieses "Kunststück" und legt den zweiten spanischen Serienhit neu auf: Class ist Elite in Indien.

Schaut hier den Trailer zum indischen Elite-Remake Class bei Netflix

Class - S01 Trailer (OV) HD

Class spiegelt dabei dicht die Handlung der 1. Staffel Elite. Der neue Serientitel greift den schon im spanischen Original schwelenden Klassenkonflikt auf: Drei Teenies aus dem Armenviertel Delhis ist es vergönnt, als Schüler zu einer exklusiven Bildungseinrichtung zu stoßen. Doch kaum sind sie angekommen, beginnt die Gerüchteküche zu brodeln und verborgene Geheimnisse führen zu einem Mord. Nur wer ist dafür verantwortlich?

Wer weiß: Vielleicht sind nackte Körper, Partys und Intrigen unter Schüler:innen in Uniform ja ein Rezept, das bei Netflix mehrfach funktioniert. Auf den ersten Blick bietet das Remake abgesehen von Besetzung und Schauplatz wenig Neues.



Bei Netflix: Vergleicht Class mit Elite

In der bildlichen Gegenüberstellung könnt ihr euch hier schon mit ein paar Fotos aus Class einen Eindruck verschaffen ....

Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix

... und sie mit den bekannten Gesichtern aus Netflix' Elite vergleichen:

Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix

Podcast: Die 20 größten Serien im Februar inklusive Class bei Netflix

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Februar bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind neue Staffeln von You, Carnival Row und Star Trek: Picard sowie das neueste The Walking Dead-Spin-off und die heißerwartete Adaption des deutschen Sci-Fi-Romans Der Schwarm.



