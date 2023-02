Netflix verzichtet in One Piece-Serie auf wichtiges Anime-Detail - aber es gibt eine gute Begründung

Von Netflix' One Piece-Adaption gibt es mittlerweile die ersten Bilder. Anime-Fans ist an der Hauptfigur Ruffy eine große Änderung aufgefallen, die einer der Stars aber verteidigt.

Netflix gibt sich Mühe, seine Realserien-Adaption One Piece so fanfreundlich wie möglich zu gestalten. Manga-Schöpfer Eiichiro Oda ist stark involviert, die Showrunner sind selbst leidenschaftliche Franchise-Fans. Eine Änderung zur Anime-Vorlage One Piece ist aber bereits deutlich. Ruffy (Iñaki Godoy) trägt keine Sandalen, sondern Schuhe. Die Fans sind verblüfft, aber die Änderung hat tatsächlich einen Grund.

Netflix hat Ruffy-Sandalen für One Piece-Action auswechseln lassen

Den nannte nun Nami-Darstellerin Emily Rudd in einer Diskussion auf ihrem Instagram-Account, aus der ein One Piece-Fan zitiert:

Wir alle machten so viele Stunts selbst, wie uns erlaubt wurde. Sandalen sind leider nicht das sicherste Schuhwerk für Stunts, und wir wollten euch nicht um die tolle Arbeit von Iñaki Godoy bringen.

Crunchyroll Ruffy (dt. Sprecher: Daniel Schlauch) in der One Piece-Animeserie mit Sandalen

Ruffys Sandalen sind bereits im Manga eines seiner Markenzeichen, werden Fans aber insbesondere aus dem Anime geläufig sein. Manche mögen die mangelnde Treue zur Vorlage beklagen. Aber viele werden sich darüber freuen, mit wie viel Körpereinsatz der Cast offenbar seine Rollen performt.

Wann kommt die One Piece-Serie zu Netflix?

Dank des ersten Bildes zu Netflix' One Piece-Serie wissen wir, dass sie im Laufe des Jahres 2023 erscheinen soll. Ein genauerer Erscheinungstermin ist darüber hinaus schwer abzuschätzen.

