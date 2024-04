Netflix hat neuen Fantasy-Film von einem der größten Kult-Regisseure abgelehnt – dabei soll es sein Harry Potter werden

Ein absoluter Kult-Regisseur bot Netflix kürzlich einen Fantasy-Film an, den der Streamer ablehnte. Die Idee soll den epischen Rahmen von Harry Potter besitzen.

Ein Kult-Status ist nicht mehr der Freifahrtschein, der er mal war. Das werden Fans zumindest angesichts der neuesten Enthüllung von David Lynch (Mulholland Drive, Lost Highway) feststellen: Der Ausnahmeregisseur schlug Netflix kürzlich die Idee eines animierten Fantasy-Epos vor, das angeblich die Ausmaße des Harry Potter-Franchises hat. Trotz Lynchs illustrer Filmografie ließ sein Vorschlag den Streamingdienst aber offenbar völlig kalt.

David Lynchs Harry Potter: Warum lehnte Netflix den Fantasy-Film ab?

Laut einem Deadline -Gespräch begann Lynch bereits vor zwei Jahrzehnten mit Autorin Caroline Thompson (Edward mit den Scherenhänden) an dem Fantasy-Projekt namens Snootworld zu arbeiten.

Showtime David Lynch in Twin Peaks

Thompson zufolge dreht sich die "völlig verrückte" Story um Snoots, kleine Kreaturen, die im Alter von acht Jahren ein Initiationsritual durchlaufen, schrumpfen und für 12 Monate in die Fremde geschickt werden. "Die Welt stürzt ins Chaos, als der Snoot-Held im Teppich verschwindet und seine Familie ihn nicht finden kann", erklärt Thompson. "Er betritt ein irres, großartiges Reich."

Der Film sollte David Lynchs Harry Potter werden, wie The Film Stage dessen Ex-Frau Peggy Reavey zitiert. Warum lässt sich Netflix also so eine Chance entgehen? Laut Lynch ist Snootworld einfach nicht mehr zeitgemäß.

Snootworld ist eine etwas altmodische Geschichte und Animation dreht sich heute mehr um oberflächliche Witze. [...] Die Welt hat sich verändert und es ist einfacher, Nein zu sagen als Ja.

Lynchs Aussagen lassen eine Spur von Bitterkeit erkennen, die seine Ambitionen aber offenbar nicht schwächt: Laut Deadline-Artikel sucht er gegenwärtig nach einem anderen Snootworld-Sponsor. Sollte er Erfolg haben, übernimmt die Hollywood-Legende neben dem Drehbuch- und Produzentenposten womöglich auch die Regie des Films.

