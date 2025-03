Netflix-Hit 1883 hat eine versteckte Yellowstone-Fortsetzung: 10 Jahre später wird die Geschichte besonders tragisch

Die Western-Miniserie 1883 bekommt zwar keine 2. Staffel, allerdings können Yellowstone-Fans an anderer Stelle erfahren, wie es für die Duttons nach dem Ende weitergeht.

Das Yellowstone-Universum umfasst bereits drei Serien und wird in Zukunft mit neuen Spin-offs fortgesetzt. Während die Kevin Costner-Serie nach 5 Staffeln beendete wurde, brachte es 1883 nur auf eine Season. Seit Anfang März könnt ihr das Western-Prequel endlich auch bei Netflix streamen, wo es sich seither in den Serien-Charts gemütlich gemacht hat.

Wer nach dem Ende der 10 Episoden mehr über das Schicksal der Duttons erfahren will, muss nicht verzweifeln. Auch, wenn 1883 als Miniserie keine 2. Staffel erhalten hat, wurde die Geschichte innerhalb des Serien-Franchise auf unerwartete Weise fortgesetzt.

1883 wird mit Yellowstone-Flashbacks im Jahr 1893 fortgesetzt

Wer das Western-Prequel nicht vorher gesehen hat, wurde in der 4. Staffel von Yellowstone von zwei Rückblenden ins Jahr 1893 eher verwirrt. Diese wurden zwar vor der Veröffentlichung von 1883 ausgestrahlt, sind aber im Prinzip eine kleine Fortsetzung, die das Schicksal der Duttons weitererzählt.

Achtung, Spoiler zum Ende von 1883:

Am Ende von 1883 hat die Familie Dutton nach einer beschwerlichen Reise ein neues Zuhause in Montana gefunden. Hier werden sie vom Stamm der Crow auf ein unbewohntes Stück Land namens Paradise Valley hingewiesen, wo sie Tochter Elsa (Isabel May) begraben und sich niederlassen. Aber wie geht die Geschichte für James (Tim McGraw) und Margaret Dutton (Faith Hill) sowie ihren kleinen Sohn John weiter?



Yellowstone zeigt uns das Leben der Duttons eine Dekade später, im Jahr 1893. Der erste Flashback verrät, dass sich die Duttons eingelebt haben und eine Ranch mit Pferden und Rindern betreiben. Mittlerweile haben James und Margaret noch einen weiteren Sohn namens Spencer bekommen. In der Szene besucht James eine Gruppe von Natives, denen er erlaubt, ein verstorbenes Familienmitglied auf seinem Land, das einst ihren Vorfahren gehörte, zu begraben – und überlasst ihnen eines seiner Rinder, um während des harten Winters nicht zu verhungern.

In der 8. Folge von Yellowstone Staffel 4 gibt es eine weitere Rückblende: Margaret und ihre Söhne John und Spencer sitzen in ihrer kleinen Wohnhütte am Esstisch. Vater James ist abwesend, da er in seiner Tätigkeit als Ranger gerade eine Gruppe von Pferdedieben verfolgt. Im Zuge eines Schusswechsels wird er jedoch angeschossen. James erreicht gerade noch sein Zuhause und bricht vor den Augen seiner Familie zusammen.

Die Yellowstone-Serie 1923 enthüllt tragische Schicksale

Das Leben der Familie Dutton ist über Generationen hinweg von Tragik und Verlust gezeichnet. Wie niederschmetternd das spätere Schicksal der 1883-Charaktere ist, enthüllt schließlich eine weitere Yellowstone-Serie: Das Western-Prequel 1923 setzt die Geschichte der mittlerweile erwachsenen Dutton-Söhne Spencer und John fort – und enthüllt die große Tragödie ihrer Kindheit.

Bevor James Dutton im Jahr 1893 starb, schrieb er einen Brief an seinen Bruder Jacob (Harrison Ford), der zu dieser Zeit mit seiner Frau Cara (Helen Mirren) in New York lebte. Diesen bat er darum, nach Montana zu reisen und ihm zu helfen, den Ranchbetrieb zu leiten.

Als Jacob und Cara rund ein Jahr später in Montana eintreffen, erleben sie einen erschreckenden Anblick. John ist tot, Margaret ist an Hyperthermie verstorben und die beiden Söhne mussten halbverhungert und auf sich allein gestellt auf der Ranch leben. Onkel und Tante ziehen daraufhin die beiden Kinder selbst groß und übernehmen den Betrieb der Ranch.

Das Yellowstone Spin-off erzählt zwar eine für sich stehende Story, aber für 1883-Fans bietet es einen spannenden Ausblick, welche dramatischen Herausforderungen die nächste Generation der Duttons meistern muss. 1923 besteht aus zwei Staffeln, die ihr aktuell bei Paramount+ streamen könnt. Eine Veröffentlichung auf Netflix ist derzeit nicht in Sicht.