1883 überrascht bei Netflix mit Tom Hanks-Auftritt: Der Hintergrund des Cameos erklärt

Gleich zu Beginn der 2. Folge überrascht die Western-Serie 1883 mit einem Gastauftritt des zweifachen Oscarpreisträgers Tom Hanks. Wie es zu dem Cameo kam, könnt ihr hier nachlesen.

Seit kurzem können Yellowstone-Fans das Western-Prequel 1883 auch bei Netflix streamen und noch tiefer in das Serien-Universum von Taylor Sheridan eintauchen. In der abgeschlossenen Miniserie folgen wir der Familie Dutton auf eine Reise von Texas nach Montana, 140 Jahre in der Vergangenheit. Das 169 Millionen Dollar teure Western-Epos begeistert nicht nur mit fantastischen Schauwerten und einer packenden Geschichte, sondern auch mit einem völlig unerwarteten Cameo-Auftritt von Tom Hanks.

Western-Hit bei Netflix: Tom Hanks leistet Freundschaftsdienst in 1883

Die 2. Folge von 1883 beginnt mit einer Rückblende ins Jahr 1862 und zeigt das grausame Ausmaß der historischen Schlacht am Antietam während des Amerikanischen Bürgerkriegs, bei der Tausende Soldaten ihr Leben ließen. Hauptcharakter James Dutton (Tim McGraw), der Teil der Südstaaten-Armee war, blickt als Überlebender traumatisiert auf seine gefallenen Kameraden – und wird dabei überraschend von Tom Hanks getröstet.

Tom Hanks verkörpert eine echte historische Persönlichkeit: den General des Unionsheeres der Nordstaaten, George Meade. Bevor dieser den fiktiven James Dutton in Gefangenschaft nimmt, lassen die beiden Männer gegensätzlicher Seiten in einem Moment der Ruhe den tragischen Verlust auf sich wirken. Aber wie kam es dazu, dass sich die Western-Serie den zweifachen Oscarpreisträger für einen Gastauftritt sichern konnte?

Im Interview mit Cinemablend erklärte Hauptdarsteller Tim McGraw, dessen Ehefrau Faith Hill in der Serie als Margatet Dutton ebenfalls dabei ist, 2021 den einfach Grund für den Cameo von Tom Hanks. Es handelte sich um einen Freundschaftsdienst:

Seine Frau [Rita Wilson], und Faith sind beste Freundinnen, und Tom und ich sind seit 25 Jahren, 24 Jahren, befreundet [...] Ich wusste, dass da eine Rolle drin war, und ich rief ihn an und fragte: 'Hey, hättest du Interesse, in dieser Show, die wir machen, einen Cameo-Auftritt zu haben?' Und er sagte: 'Sag mir, wann ich da sein soll', und er tauchte einfach auf.

Tom Hanks' Auftritt dauert weniger als zwei Minuten und umfasst gerade einmal fünf kleine Worte. Dennoch besticht die Szene durch eine enorme emotionale Schwere, die der 1883-Star auf einen kleinen Trick zurückführt:

Wir haben uns den ganzen Morgen nicht gesehen, weil ich nicht sehen wollte, wie er aussieht. Er wollte nicht sehen, wie ich aussehe, weil wir uns so gut kennen. Als er dann am Set auftauchte, war das ziemlich magisch. Und als er in dieser Szene seine Hand auf meine Schulter legte, konnte man das Gewicht der Welt zwischen den beiden spüren, nach dem, was geschehen war. Es war eine ziemlich heftige Szene.

Tom Hanks' kurzer Gastauftritt ist aber nicht der einzige Freundschaft-Cameo in 1883.

Auch Tom Hanks' Ehefrau spielt in 1883 mit

Schauspielerin Rita Wilson, Tom Hanks' Ehefrau, schaute ebenfalls in der Western-Serie vorbei. Eine gemeinsame Szene haben sie allerdings nicht.



Während Tim McGraw an der Seite seines Kumpels Tom Hanks spielen durfte, teilte sich 1883-Darstellerin Faith Hill hingegen eine Szene mit ihrer besten Freundin. Die Hollywood-Schauspielerin gastiert in Episode 6 als Ladenbesitzerin Carolyn, die sich mit Margaret Dutton anfreundet und schließlich betrinkt.

Die Auftritte von Tom Hanks und Rita Wilson sind längst nicht die einzigen Überraschungen, die 1883 zu bieten hat. Neben ein paar weiteren Cameos können Yellowstone-Fans auch mehrere Stars der Originalserie im Western-Prequel entdecken.

Wer 1883 bei Netflix zu Ende geschaut hat und auf der Suche nach weiteren spannenden Miniserien ist, kann in unserem Podcast ein paar interessante Streaming-Tipps entdecken:



Podcast: Die 10 besten Miniserien, die jeder Serienfan gesehen haben muss

Ihr sucht nach weiteren Serien-Tipps, die kurzweilig und abschlossen sind? Wir haben 10 fantastische Miniserien-Empfehlungen für euch, die ihr bei Netflix, Amazon, Sky und Co. schauen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter unseren 10 Miniserien-Tipps, die jeder Serienfan gesehen haben sollte, finden sich fesselnde Western-Unterhaltung, preisgekrönte Prestige-Dramen, Superhelden, Rockbands, tragische Kriegsgeschichten, eine Prise Romantik und die beste Serie eines ganzen Jahrzehnts.