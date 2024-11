Netflix-Hit Monster: Erste Staffel 3-Bilder enthüllen Sons of Anarchy-Star Charlie Hunnam als Serienkiller

Die 3. Staffel von Monster auf Netflix befasst sich mit dem Mörder Ed Gein. Sons of Anarchy-Star Charlie Hunnam ließ sich nun erstmals in der Rolle blicken.

Nach Jeffrey Dahmer und den Menendez-Brüdern befasst sich die 3. Staffel der Netflix-Anthologie Monster mit dem notorischen Serienkiller und Leichenfledderer Ed Gein. Erste Bilder vom Set erreichen uns unter anderem via What's on Netflix . Zu sehen sind der Sons of Anarchy-Star Charlie Hunnam als sogenannter Butcher of Plainfield sowie Co-Star Vicky Krieps (Das Boot).

Die Dreharbeiten sollen noch bis Ende März 2025 laufen, unter anderem in Chicago.

Die aus Roseanne und Die Conners bekannte Laurie Metcalf ist darüber hinaus als Ed Geins Mutter Augusta an Bord der True Crime-Serie.

Monster Staffel 3 auf Netflix: Das ist die Geschichte von Serienkiller Ed Gein

Ed Gein wurde in den 1950er Jahren gefasst und gilt als einer der notorischsten Mörder in der Kriminalgeschichte der Vereinigten Staaten. Dabei konnten ihm nur wenige Morde nachgewiesen werden. Was den Fall jedoch so grotesk machte, war die Tatsache, dass er auch Leichen aus Gräbern raubte, um aus Haut und Knochen bizarre Haushaltsgegenstände zu basteln.

Horror-Ikonen wie Leatherface aus Blutgericht in Texas, Norman Bates aus Psycho und Buffalo Bill aus Das Schweigen der Lämmer wurden von Geins Taten inspiriert.

Wann kommt die 3. Monster-Staffel zu Netflix?

Die Ed Gein-Staffel von Monster hat natürlich noch lange kein Startdatum. Vor Ende 2025 ist kaum damit zu rechnen. Den Film Ed Gein könnt ihr in der Zwischenzeit bei Amazon Prime Video streamen.

