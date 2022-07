Netflix-Horror: Erste Reaktionen auf neue Resident Evil-Serie schwanken zwischen "peinlich" und "beeindruckend"

Viele Horror-Fans haben auf die neue Resident Evil-Serie bei Netflix hingefiebert. Unter den ersten Reaktionen scheiden sich allerdings die Geister.

Die neue Resident Evil-Serie ist ab heute bei Netflix. Wer nun wissen will, ob sich die 8 Folgen Horror lohnen, muss sich etwas einlesen. Denn das neue Abenteuer im großen Zombie-Universum spaltet die Kritik. Während manche sie "peinlich" finden, attestieren ihnen andere "die coolsten Action-Szenen des Jahres".

Neue Resident Evil bei Netflix: Reaktionen auf neue Horror-Serie sind unterschiedlich

Wo die Serie Begeisterung auslöst, haben sich die Zuschauer meist auf die reine Unterhaltung konzentriert. "Beeindruckend [...] großer Spaß für alle, die ihr Gehirn abschalten wollen", schreibt etwa Telegraph . Bloody Disgusting hält die Serie für "flott und unterhaltsam" und freut sich insbesondere über die Action und die Monster.

Die Gegenseite bleibt allerdings nicht leise. "Schlechte Ausführung, peinliche Performances und Fan-Service, der kaum funktioniert", analysiert Collider . AV Club beschwert sich über die "komplette Abwesenheit von Horror" in der "Action Adventure-Plackerei".

Wie gut ist die neue Resident Evil-Serie auf Netflix wirklich?

Bei derart gegensätzlichen Meinung ist es schwer, eine Entscheidung zu treffen. Generell scheint es sich um vergnügliche Popcorn-Unterhaltung fürs Wochenende zu handeln. Wer aber markerschütternden Grusel oder eine ganz neue Seite des Horror-Franchise erwartet hat, wird augenscheinlich enttäuscht.

