Vergesst Ryan Reynolds und Dwayne Johnson: Gal Gadot ist das Beste an Red Notice

Gal Gadot liefert in Netflix' Red Notice eine Lachsalve nach der anderen und lässt Dwayne Johnson und Ryan Reynolds dabei aussehen wie Chorknaben.

"Ich bringe Champagneeeeer!", zwitschert Gal Gadot und stolpert in eine Verhörszene, bei der sie eine Autobatterie an Dwayne Johnsons Hoden anlegt. Dabei singt sie "Dooooowntown, things will be great when you're dooooowntown...". Es treibt einem Tränen in die Augen. Tschüss, Johnson und Ryan Reynolds, und eine Ohrfeige auch für die teils vernichtenden Kritiken zu Red Notice: Gadot ist hier einfach eine Wucht. Allein schon wegen ihr lohnt sich der Blockbuster, der seit heute auf Netflix zu sehen ist.

Gal Gadot spielt Dwayne Johnson und Ryan Reynolds auf Netflix an die Wand

Das liegt zunächst mal an der Rolle, die sie in der Handlung des Heist-Spaßes spielt: Wie Special Agent Hartley (Johnson) und der zweitbeste Kunstdieb der Welt (Reynolds) ist auch die beste Kunstdiebin der Welt (Gadot) in Red Notice hinter drei unbezahlbaren Schmuck-Eiern her. Dabei ist sie dem ungelenken FBI-Profiler und dem quirligen Klau-Kollegen aber stets einen Schritt voraus.

Hartley und Reynolds' Booth schließen dabei eine professionelle Zweck-Ehe, die ständig auf aberwitzige Art von Gadots Figur mit dem Codenamen "Der Läufer" gecrasht wird: So sorgt sie dafür, dass beide in einem düsteren Hochsicherheitsgefängnis landen, verpfeift sie bei Interpol oder liefert sie an einen berüchtigen Waffenhändler aus. Sie bildet zum Männer-Duo des Films einen wunderbaren Kontrast.

Und das nicht nur für Fans so, denen Reynolds ewige Deadpool-Formel mittlerweile auf die Nerven geht. Wenn sie ihn und Johnson überraschend K.O. schlägt oder plötzlich im Chefsessel des Gefängnisses auftaucht, sprengt sie die ansonsten eher lineare Handlung auf. Sie peitscht die Story voran und liefert unvorhergesehene Wendungen.

Vor allem aber machen ihre Auftritte einfach so viel Spaß, dass man die Bahn- und Talfahrt ihrer Co-Stars fast vergisst. Ihre Figur ist ein glühender Energieball, kindisch, süffisant, sanft sadistisch und jederzeit absolut obenauf. Sie knebelt einen Agenten und hält ihm dann Vorträge über ihren Vater-Komplex. Sie lässt ihre Kontrahenten mit einem "Ta-taaa" im Gefängnis schmoren. Gal Gadot ist in Red Notice ein einziges grinsendes Spielkind und es macht den Netflix-Blockbuster zum Genuss.

Gal Gadot braucht mehr Rollen wie im Netflix-Kracher Red Notice

Das zeigt auch, wie brillant Gadot in komödiantischen Rollen funktioniert, wenn sie die richtige Figur bekommt. Das gab es zwar ansatzweise schon in Filmen wie Die Jones - Spione von nebenan oder spaßlastigen Szenen von Wonder Woman 1984 zu sehen. So richtig freidrehen wie in Red Notice konnte sie allerdings nie.

Das bedeutet nicht, dass sie als feierlich ernsthafte DC-Heldin nicht perfekt wäre. Aber ich habe beispielsweise keine Lust mehr, sie als blasse Nebenfigur im Fast & Furious-Franchise zu sehen. Dazu ist es einfach zu witzig, wie sie laut gackernd ihre Gegner in den Boden stampft.

