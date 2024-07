Netflix kündigt Rückkehr knallharter Sci-Fi-Reihe mit Trailer an: So habt ihr die düstere Welt am Abgrund noch nie gesehen

Die Terminator-Reihe wird demnächst um eine Sci-Fi-Serie auf Netflix erweitert. Allerdings ohne Arnold Schwarzenegger oder Menschen aus Fleisch und Blut.

Netflix hat einen Teaser-Trailer zur Sci-Fi-Serie Terminator Zero herausgegeben, die mit großen Cyborg-Schritten auf uns zukommt. Allerdings handelt es sich dabei um kein Live-Action-Projekt mit Schauspieler:innen vor der Kamera, sondern um ein ambitioniertes Anime-Projekt mit Animation aus Japan. Seht selbst:

Terminator Zero - Teaser Trailer (English) HD

Terminator Zero auf Netflix: Darum geht es im Sci-Fi-Anime

Die Anime-Serie Terminator Zero spielt im Tokio des Jahres 1997, kurz vor dem alles und jeden vernichtendem Tag der Abrechnung. Skynet und die Maschinen sind im Begrif, den Menschen den Krieg zu erklären. Malcolm Lee ist Wissenschaftler, der ein konkurrierendes KI-System entwickelt und von einem aus der Zukunft in unsere Gegenwart gekommenen Cyber-Kämpfer beschützt wird. Andere Killer-Maschinen wollen ihm und seinen Kindern nämlich an den Kragen. Versprochen wurde im Vorfeld eine Rückkehr zu den ursprünglichen "Serienkiller-Vibes" des Originalfilms mit Arnold Schwarzenegger.

Showrunner des Ganzen ist Mattson Tomlin, der mit dem Anime-Studio Production I.G sowie Skydance Television und Regisseur Masashi Kudo zusammenarbeitet. Im besten Fall findet das strauchelnde Sci-Fi-Franchise durch sie in neuem Gewand zu alter beziehungsweise neuer Stärke zurück.



Wann kommt Terminator Zero zu Netflix?

Die zunächst achtteilige Animationsserie ist für den 29. August 2024 bei Netflix einprogrammiert. Ob es eine 2. Season geben soll oder wird, steht noch nicht fest.

