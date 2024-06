Netflix legt 700 Millionen-Reihe mit Marvel-Star neu auf: Trailer verspricht Action-Abenteuer mit Tomb Raider-Heldin Lara Croft

Mit einem neuen Video kündigt Netflix die animierte Abenteuerserie Tomb Raider: The Legend of Lara Croft an. Ein Marvel-Star ist dort als Titelheldin zu hören.

Netflix hat die Abenteuer-Animationsserie Tomb Raider: The Legend of Lara Croft per Video für Herbst 2024 angekündigt. Die aus Marvel's Agent Carter und Mission: Impossible 7 bekannte Hayley Atwell ist darin als Action-Archäologin Lara Croft zu hören – zumindest in der englischen Originalversion. Atwell tritt damit in die Fußstapfen von Angelina Jolie und Alicia Vikander, nur ohne sich für einen Live-Action-Film in die Abenteuerinnenkluft schmeißen zu müssen.

Schaut euch hier das neue Video zur Tomb Raider-Serie an:

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft - S01 Date Announcement (English) HD

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft bei Netflix: Das kommt im Action-Abenteuer auf uns zu

The Legend of Lara Croft stammt wie die Castlevania-Serie aus dem texanischen Animationsstudio Powerhouse Animation. Unter dessen Dach nahm sich Showrunnerin Tasha Huo vor, eine Lücke in der Erzählung der beliebten Videospielreihe zu schließen: Das Netflix-Format spielt zwischen der in den 90er Jahren gestarteten Game-Reihe und der Reboot-Serie – und will eine Brücke zwischen den Versionen bauen.

Erwartungsgemäß sehen wir die fähige Grabräuberin bestens ausgerüstet mit Pfeil und Bogen plus Schusswaffen auf ihrem Motorrad durch historische Kulturstädten fahren. In ihrem animierten Abenteuer ist jemand in ihr Anwesen eingebrochen, um ein chinesisches Artefakt zu stehlen. In den falschen Händen könnte der wertvolle Gegenstand äußerst gefährlich werden, weshalb es erneut an Lara liegt, die Welt zu retten.

Im Internet löste der Ankündigungs-Teaser unter manchen Fans eine Diskussion um den Begriff "Anime" aus, wie der X-Kanal von DiscussingFilm zeigt. "Wir brauchen ein neues Wort für westliche Animationen", erklärte ein Fan etwa. Netflix veröffentlichte das Video auch über seinen Anime-Kanal, bezeichnete die Serie aber nicht als Vertreter der japanischstämmigen Kunstrichtung.

Auch Amazon arbeitet aktuell an einem neuen Projekt zum Thema Tomb Raider, allerdings in Videospiel- und Live-Action-Form. Laut The Hollywood Reporter soll Fleabag-Mastermind Phoebe Waller-Bridge dabei ihre Hände im Spiel haben.

