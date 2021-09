Netflix liefert Einblick in Haus des Geldes-Staffel 5, Teil 2 – und Grund, sich vor dem Finale zu fürchten

Netflix' Haus des Geldes zeigt in einem ersten Video zum Serienfinale in Staffel 5, Ausgabe 2, dass das nahe Ende noch böse Überraschungen bereithalten dürfte.

Achtung, es folgen Spoiler zu Haus des Geldes Staffel 5, Teil 1: In den fünf ersten Folgen der 5. Staffel Haus des Geldes hat die spanische Erfolgsserie einen actionreichen Auftakt des Netflix-Finales hingelegt. In den letzten fünf Episoden, die am 3. Dezember 2021 erscheinen, will die Serie uns offenbar zerstören, wenn wir dem neusten Video Glauben schenken.

Haus des Geldes' Andeutungen für das Staffel 5-Ende könnten nicht bedrohlicher sein

Tokios Tod in Staffel 5, Teil 1 hat in Haus des Geldes alles verändert. Wer glaubte, dass die Erzählerin der Netflix-Serie als einzige sicher sei, wurde eines Besseren belehrt. Und das Schlimmste ist offenbar noch nicht vorüber, denn auch wenn der erste Teaser Trailer zu den letzten Folgen hoffnungsvoll (mit einem repariertem Scherbenhaufen) beginnt, könnte seine Endaussage nicht düsterer sein:

Nicht weniger als 13 Fragen muss Netflix im Haus des Geldes-Finale beantworten. Eine davon könnte jetzt schon geklärt sein: Denn auch nach ihrem Tod tritt Tokio in dem Video als Erzählerin aus dem Jenseits auf und spricht mit dem Professor, Denver, Helsinki, Bogota, Palermo und Rio.



Nichts ist je wirklich zerbrochen? Die japanischen Kunst des Kintsugi verwandelt reparierten Bruchstellen in schöne Muster und das Reparierte wird stärker, erklärt der Haus des Geldes-Einblick und -Rückblick. Doch die im Netflix-Video symbolisch mit Gold reparierte Dalí-Maske zeigt nur an der Oberfläche Hoffnung. Erst recht, wenn Tokio an die bereits Gestorbenen (Oslo, Moskau, Berlin und Nairobi) erinnert.

Falsches Haus des Geldes-Versprechen: Was uns nicht umbringt, macht uns stärker?

Die beunruhigende Botschaft am Ende des Haus des Geldes-Teasers lautet nämlich: Auch im Tod werden die Bandenmitglieder zusammen immer "der Widerstand" sein. Egal ob tot oder lebendig: Als Symbol werden sie überdauern.



Der gängige Hochzeitsschwur "Bis dass der Tod uns scheidet" wird hier von Netflix bedrohlich ins Gegenteil verteilt, denn als Letztes lässt uns der Haus des Geldes-Trailer mit den Worten "Bis dass der Tod uns vereint" zurück. Nicht nur Lost-Kenner:innen dürften spätestens hier erzittern.

Ob Haus des Geldes tatsächlich die gesamte Bande des Professors opfern wird, um sie so im Jenseits wiederzuvereinigen? Staffel 4 probierte dieses "tödliche Happy End" schon mit einem nostalgischen Wiesen-Treffen aus, als Nairobi das Zeitliche segnete. Was der Staffel 5-Trailer zu den Episoden 5 bis 10 uns prophezeit, könnte daran anknüpfen. Ja, wir dürfen uns jetzt offiziell vor dem Ende bei Netflix fürchten.

Wie würdet ihr es verkraften, die gesamte Haus des Geldes-Crew in Staffel 5, Ausgabe 2 sterben zu sehen?