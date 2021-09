Haus des Geldes Staffel 5: Der schockierende Tod vor dem Finale des Netflix-Hits ändert alles

Tokio, der Professor, Rio, Denver und Co. ballern sich bei Netflix verzweifelt durch die eskalierende 5. Staffel. Der verheerende Figuren-Tod in Teil 1 des Finales krempelt die Serie unerwartet um.

Achtung, es folgen massive Spoiler zu Haus des Geldes 5. Staffel: Haus des Geldes hat es schon wieder getan: Teil 1 von Staffel 5 endet in Episode 5 bei Netflix mit einem Tod, der uns fassungslos zurücklässt. Ausgerechnet Hauptfigur Tokio (Úrsula Corberó) verlieren wir in der letzte Folge. Und das verändert so einiges für Teil 2 des großen Finale mit den letzten 5 Folgen am 3. Dezember 2021.



Haus des Geldes tötet Tokio - was nur vor Netflix' Staffel 5 unerwartet ist

Vor dem Beginn der actionlastigen 5. Staffel Haus des Geldes hätte wohl kaum jemand mit Tokios Tod gerechnet. Schließlich ist sie die Erzählerstimme und Hauptfigur der spanischen Erfolgsserie und Teil 2 folgt in drei Monaten bei Netflix erst noch. Doch uns zu schocken und zu überraschen, war schon immer die Mission von Serienschöpfer Álex Pina - offenbar um jeden Preis.

© Netflix Haus des Geldes tötet Tokio

Wobei sich die Vorzeichen für Tokios Sterben in Staffel 5 schon früh andeuten. Auch wenn wir sie als Netflix-Publikum beim Schauen vielleicht lieber verleugnen:

Doch die Rückblenden zu ihrer großen Liebe René decken in Haus des Geldes Tokios letzte Geheimnisse auf und laden sie so als Figur ein letztes Mal bewusst mit starken Emotionen auf.

und dem Danach. Und spätestens, wenn Tokio Ex-Lover Rio in Folge 5 in sein "neues Leben" entlässt und die vorher schon beendete Beziehung durch ein Loch zwischen Stockwerken endgültig auflöst, wissen wir, dass es nun wirklich vorbei ist.

Die bereits schwer verletzte Tokio wird im Kugelhagel des Militärs niedergemäht, das in die Bank eingedrungen ist. Damit schützt sie den Rückzug ihrer Banden-Kollegen. Zugleich ist ihr anschließendes selbstgewähltes Himmelfahrtskommando aber auch die lange aufgeschobene Rache und Katharsis gegenüber Haus des Geldes' grausamen Staffel 4-Rambo Gandía: Als sein ehemaliges Folteropfer jagt Tokio ihn (und sich) mit ihrem Granaten-Brustgurt in die Luft.

© Netflix Tokio stirbt in Haus des Geldes Staffel 5, Episode 5

Ein letzter Sieg ist ihr also noch vergönnt. Ein großer Trost ist das vielen Haus des Geldes-Fans wohl trotzdem nicht. Erst recht, weil ihr Tod so große Fragen für Teil 2 der finalen 5. Staffel bei Netflix aufwirft.

Tokio stirbt - und stellt damit Netflix' Haus des Geldes-Finale auf den Kopf

Viele spannende Haus des Geldes-Theorien zu Tokio als Erzählerin haben sich in den letzten Jahren hervorgetan. Die meisten davon können wir nun ad acta legen. Lediglich diejenige, die Tokio als Erzählerin aus dem Jenseits verortet, könnte sich noch bewahrheiten.

Dass Tokios Sterben in Teil 2 der 5. Staffel noch große Wellen schlagen wird, dürfte niemand anzweifeln. Die große Frage ist nur: Wird uns eine körperlose Stimme durch das Finale führen oder ändert Haus des Geldes in den letzten 5 Folgen komplett die Gangart, indem wir nun ohne leitende Erzählerstimme auskommen müssen?

© Netflix Haus des Geldes

Fest steht nur: Die Serie ist durch Tokios Verlust plötzlich gezwungen, etwas zu verändern. Denn sowohl eine Geister-Stimme als auch die blanke Serie ohne off-Kommentar (oder gar die Verschiebung zu einem neuen Erzähler?) wird den Tonfall des Netflix-Hits komplett umkrempeln.

Mit einer toten Tokio hatten wir vielleicht ganz am Schluss gerechnet. Doch jetzt, wo sie schon vor dem Ende ausgeschieden ist, stellt sich die Frage: Wie will Haus des Geldes das noch toppen? Wir schielen angstvoll in Richtung des Professors.

Hat euch der Tod von Tokio in Netflix' 5. Staffel Haus des Geldes kalt erwischt?