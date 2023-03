Netflix-Mega-Projekt mit Scarlett Johansson verschlingt ein Vermögen, aber die aktuelle Empörung ist unangebracht

Die jüngste Netflix-Investition sorgt für Aufsehen: 130 Millionen US-Dollar lässt sich der Streaming-Dienst in eine RomCom mit Scarlett Johansson kosten. Die Summe löst Diskussionen aus.

Wenn ein neuer Film aus dem Marvel-Universum 200 Millionen US-Dollar in der Produktion verschlingt, sorgt das heutzutage kaum noch für mehr als ein Schulterzucken. Große Blockbuster werden mit großen Budgets umgesetzt. Aber wehe, jemand kommt auf die Idee, etwas im neunstelligen Bereich in eine RomCom zu investieren.



Genau das hat Netflix vor: Wie der Hollywood Reporter berichtet, soll Paris Paramount, der neue Film von Nancy Meyers, 130 Millionen US-Dollar kosten. Ausgehend von Puck hatte die Regisseurin sogar auf ein Budget von 150 Millionen US-Dollar gehofft. Für eine romantische Komödie ist das viel zu viel, so die empörten Aufrufe.

Paris Paramount bei Netflix: Warum ist die neue Nancy Meyers-RomCom mit Scarlett Johansson so teuer?

Zugegeben: Das ist eine beachtliche Summe, die so aktuell von keinem traditionellen Filmstudio durchgewunken werden würde. Aber da sind wir am Punkt: Netflix ist kein traditionelles Studio und verfolgt andere Ziele als Disney, Warner und Co. Doch wie kommt die große Summe für Paris Paramount überhaupt zustande?

Die Geschichte des Films dreht sich um eine junge Filmemacherin, die sich in einen Produzenten verliebt. Die beiden setzen mehrere Projekte gemeinsam um, ehe die Beziehung bröckelt und sie getrennte Wege gehen. Wie so oft in einer RomCom laufen sie sich eines Tages wieder über den Weg und die Dinge werden kompliziert.

Hier könnt ihr den Trailer zu letzten großen Nancy Meyers-RomCom schauen:

Man lernt nie aus - Trailer (Deutsch) HD

Das Erste, was bei Paris Paramount teuer wird, sind die Stars: Scarlett Johansson, eine der gefragtesten Schauspielerin in Hollywood, spielt die Hauptrolle. Dazu gesellen sich Penélope Cruz, Owen Wilson und Michael Fassbender, ganz zu schweigen von der Gage, die Meyers als Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin nimmt.

Bei Streaming-Produktionen gibt es kaum Optionen zur Gewinnbeteiligung, da die Filme keine klassische Kinoauswertung haben. Mit Bonus-Einnahmen durch besonders hohe Einspielergebnisse kann nicht gelockt werden. Deswegen zahlen Streamer wie Netflix ihren Stars im Voraus überdurchschnittliche hohe Gagen.





Neue Abos und ein Doppelstandard: Bei Paris Paramount kann man viel über Netflix und Hollywood lernen

Bei Netflix gelten andere Metriken als im Kino. Ein 130 Millionen US-Dollar teurer Film muss keine bestimmte Summe einspielen, um als Erfolg gewertet zu werden. Dem Streaming-Dienst geht es um neue Abonnent:innen – und die erreicht man u.a. durch große Namen wie Nancy Meyers, Scarlett Johansson und Co.

Darüber hinaus offenbart sich bei dem Streitfall Paris Paramount ein Doppelstandard. Regisseure wie Martin Scorsese können vergleichbare Budgets problemlos für Filme wie The Irishman ausgeben. Eine Regisseurin, die als Passionsprojekt eine RomCom drehen will, erfüllt dagegen nicht die vermeintlichen Prestige-Anforderungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Ironie ist: Scorsese ist kein Erfolgsgarant. Meyers hingegen hat als Regisseurin ausschließlich Box-Office-Hits vorzuweisen, die ein langes Leben im Heimkino besitzen, angefangen bei Ein Zwilling kommt selten allein über Liebe braucht keine Ferien bis hin zu Man lernt nie aus. Eine Meyer-RomCom mit Scarlett Johansson als exklusives Original zu besitzen – das dürfte für Netflix eine lohnenswerte und nachhaltige Investition sein.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.