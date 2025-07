Heute im TV: Richtig spannender Action-Thriller, der mit seinen überragenden Bildern fesselt

Zwei Stunden mitreißende Action laufen heute im Fernsehen, um euch in den hammerharten Drogenkrieg an der US-mexikanischen Grenzen zu entführen.

Vor zehn Jahren lieferte der mittlerweile als Dune-Regisseur bekannte Filmemacher Denis Villeneuve seinen durchschlagenden Actionfilm Sicario ab. Der Thriller eskalierte den Drogenkrieg auf eine Weise, die nicht nur bei der Figurenzeichnung, sondern auch mit erstaunlichen Bildern unter die Haut ging.

Heute Abend läuft Sicario bei ProSieben im Fernsehen.

Sicario im TV: Denis Villeneuves Drogen-Thriller ist ein ultraspannender Gewaltmarsch

Sicario ist das spanische Wort für Auftragskiller. Bevor diese Titelfigur enthüllt wird, entfaltet der Action-Thriller sich zunächst an der Grenze der USA zu Mexiko. Die FBI-Agentin Kate Macer (Emily Blunt) wird einer Sondereinheit zugeteilt, die mit harten Bandagen gegen den Drogenschmuggel vorgeht. An der Legalität der Methoden ihres Kollegen Matt Graver (Josh Brolin) und dessen Berater Alejandro (Benicio del Toro) hat die idealistische Gesetzeshüterin allerdings ihre Zweifel.



Schaut hier den Trailer zu Sicario

Sicario - Trailer (Deutsch) HD

In der Vogelperspektive drängt eine Wagenkolonne sich durch den Verkehr. Der Schatten eines Helikopters huscht über die karge Wüstenlandschaft. Länger an der Grenze zwischen El Paso und Juárez zu verweilen, ist lebensgefährlich. In jedem neuen Bild von Ausnahmekameramann Roger Deakins (Skyfall) liegt eine fast unerträgliche Spannung, die sich durch den gesamten Film zieht.

Atemlos folgen wir Emily Blunt in den Abgrund einer ihr (und uns) noch unbekannten Welt der Rücksichtslosigkeit, wo der Zweck jedes Mittel heiligt. Zu den Klängen der treibenden Musik von Jóhann Jóhannsson (Prisoners) ist selbst im Publikum eine Ruhepause unmöglich. Ob im Feuergefecht auf offener Straße oder in Emily Blunts Faustkampf mit Jon Bernthal, bei dem auf Geschlecht keine Rücksicht genommen wird: Sicario packt einen und lässt einen bis zur letzten Minute nicht mehr los.



Kein Wunder, dass derzeit eine Szene des Films die Runde machte, um Denis Villeneuves Eignung als neuem James Bond-Regisseur für Bond 26 zu unterstreichen.

Sicario entstand nach einem Drehbuch von Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan, der im letzten Jahrzehnt hinreichend bewiesen hat, wie ungeheuer mitreißend er amerikanische Konflikte in Filme und Serien gießen kann. Schon hier gelang es ihm, einnehmend ambivalente Figuren zu erschaffen und seine Action-Geschichte in ein realistisches Szenario einzubetten, bei dem man sogar noch etwas lernen kann.

2018, drei Jahre nach dem ersten Film, zog Sicario noch die Fortsetzung Sicario 2 nach sich, allerdings unter der neuen Regie von Stefano Sollima und ohne Emily Blunt.



Wann läuft Sicario im TV – und wo streamt der Film?

Sicario wird am heutigen Freitag, dem 11. Juli 2025 um 23:05 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt. Eine Wiederholung des Films zeigt der TV-Sender am Samstag, dem 19. Juli 2025 um 1:10 Uhr nachts.

Wem das zu spät ist, kann Sicario derzeit in der Flat des Arthaus-Channels streamen oder bei den üblichen Anbietern im Stream leihen bzw. kaufen.