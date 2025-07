Netflix setzt gerade gnadenlos ab: Gleich 3 Serien hat es erwischt

Netflix hat mal wieder abgesetzt. Diesmal trifft es gleich drei Serien auf einen Schlag, die alle keine 2. Staffel bekommen – darunter ein fantastisches Krimi-Highlight.

Weit über 100 neue Original-Serien bringt Netflix im Jahr an den Start. Da überrascht es wenig, dass der Streamer nicht allen Produktionen eine Fortsetzung spendieren kann. Trotzdem ist jede Absetzung für alle Fans besonders schmerzhaft, die ihre Zeit in eine Serie investiert haben und stattdessen mit unfertigen Geschichten und offenen Fragen zurückgelassen werden. Jetzt hat Netflix erneut den Absetzungs-Hammer geschwungen und drei Serien auf einmal nach jeweils nur einer Staffel eingestellt.

Keine 2. Staffel: Netflix hat The Residence abgesetzt

Nach über drei Monaten des Bangens steht das Schicksal der im März gestarteten Krimi-Serie The Residence nun fest. Wie Deadline berichtet, entschied sich der Streamer gegen eine Fortführung der Serie, die im Schatten des nur eine Woche zuvor veröffentlichten Mega-Hits Adolescence nicht das erhoffte Interesse auf sich ziehen konnte.

Im Stil eines klassischen Whodunit-Krimis muss die exzentrische Detektivin Cordelia Cupp in The Residence inmitten eines Staatsbanketts einen Mord im Weißen Haus aufklären und unter 157 Verdächtigen den Täter oder die Täterin finden. Glücklicherweise ist der Fall am Ende der acht Episoden abgeschlossen. Die Fortsetzungs-Wünsche der Serien-Beteiligten für weitere Fälle mit Cordelia werden sich leider nicht erfüllen.

Von der Moviepilot-Community erhielt The Residence eine durchschnittliche Wertung von 7.1 Punkten. Zur Besetzung gehörten unter anderem Uzo Aduba, Randall Park, Giancarlo Esposito und Popstar Kylie Minogue.



Aus für Grey's Anatomy-Klon: Pulse wurde auch abgesetzt

Für Netflix' erstes englischsprachiges Medical-Drama Pulse gibt es drei Monate nach dem Start leider keine Rettung mehr. Nach 10 Folgen und einigen offenen Fragen wird es kein Wiedersehen mit der Belegschaft des Maguire Hospital in Miami geben.

Mit medizinischen Notfällen und persönlichen Dramen innerhalb eines Traumazentrums sollte die Krankenhausserie das Grey's Anatomy von Netflix werden. Leider war das Resultat nur eine müde Kopie, wie ihr unserem Serien-Check zu Pulse nachlesen könnt. Mit einer Durchschnittswertung von nur 5.6 Punkten ist auch die Moviepilot-Community wenig begeistert.

Nach Staffel 1 ist Schluss: Netflix hat auch No Good Deed abgesetzt

Bei der im Dezember 2024 gestarteten Serie No Good Deed ist die Sache etwas komplizierter. Netflix hat sich gegen eine Fortsetzung der düsteren Comedy-Serie entschieden und diese auf unbestimmte Zeit pausiert. Schöpferin Liz Feldman (Dead to Me) soll aber die Option haben, Ideen für eine Fortsetzung als Anthologie im Stile von The White Lotus, mit neuen Charakteren und Geheimnissen, an Netflix zu pitchen. Ob es jemals eine 2. Staffel geben wird, ist aktuell eher unwahrscheinlich.

In No Good Deed wetteifern mehrere Menschen um eine heißbegehrte Immobilie in Los Feliz, wobei Intrigen, mörderische Geheimnisse und Traumata zum Vorschein kommen. Nach acht Folgen ist die Geschichte aber glücklicherweise abgeschlossen. Am Ende wurde jedoch ein neues Mysterium um eines der Ehepaare für eine 2. Staffel vorbereitet.

Bei der Moviepilot-Community kommt die Serie auf eine Bewertung von 6.2 Punkten. Zur Besetzung gehören unter anderem Lisa Kudrow (Friends), Ray Romano (Alle lieben Raymond), Linda Cardellini (Dead to Me), Teyonah Paris (The Marvel) und Poppy Liu (Hacks).