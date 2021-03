Netflix-Star crasht DC-Muskelkrieg: Dwayne Johnson bekommt epische Konkurrenz

Dwayne Johnson bereitet sich mit unbarmherzigem Training auf Black Adam vor. Ein Netflix-Star eifert ihm für seine Rolle als Justice League-Held nach.

Mit seinem Black Adam-Auftritt will Dwayne Johnson die Muskel-Messlatte für alle Superhelden hochlegen. Er stemmt sich Stück für Stück dem Dreh und dem kürzlich verkündeten Kinostart des DC-Blockbusters entgegen.

Offenbar ist der Muckibuden-Virus aber auch auf seine Co-Stars übergesprungen: Mit To All the Boys I've Loved Before-Held Noah Centineo macht ihm jetzt ein Netflix-Star Konkurrenz, der für seine Rolle als Justice League-Kämpfer ein paar Muskeln gut gebrauchen kann.

Vom Netflix-Star zum Black Adam-Arnie: Noah Centineo gibt alles

Das beweist die Instagram-Seite seines Fitness Trainers Kirk Myers , auf der sich Centineo beim Training in eine Symbiose aus Schweiß und Muskelmasse zu verwandeln scheint.

Dass sich der Netflix-Schwarm für seinen Black Adam-Auftritt in eine Kampfmaschine transformiert, ist bei allem Respekt nicht weiter verwunderlich: Immerhin handelt es sich bei seiner Rolle um einen DC-Riesen.

DC-Muskelberg: Centineos Black Adam-Rolle wird episch

Bei seiner Figur handelt es sich um Albert Rothstein alias Atom Smasher, der in der Comic-Vorlage bereits Teil der Justice League war und in deren Schwesternorganisation, der neuen Justice Society of America, auf Black Adam trifft. Und nicht nur im Guten.

Die beiden Superhelden sind anfangs Rivalen, dann fast brüderliche Freunde, um sich schließlich doch wieder wegen unterschiedlichsten Motiven handfest zu bekriegen. Atom Smasher kann dabei selbst den göttlichen Fähigkeiten Black Adams sehr gefährlich werden.

Atom Smasher wird der DC-Schwarm in Black Adam

© DC Comics DC-Gigant Atom Smasher

Schließlich ist er nicht nur im unglaublicher Kraft, Strapazierfähigkeit und Schnelligkeit gesegnet, sondern kann auch auf eine beliebige Größe wachsen - Dimensionen von über 20 Metern sind kein Problem für ihn. Für eine weitere Eigenschaft von Atom Smasher hat Centineo auf Netflix allerdings schon gut vorgelegt.

Der DC-Riese ist nämlich ein hoffnungsloser Romantiker, der sich bereits in eine lange Reihe von Super-Kolleginnen wie Fury und Justice League-Mitstreiterin Fire verguckt hat. Es ist also kein Wunder, dass sich Centineo mächtig ins Zeug legen muss - nicht nur wegen des langen Mucki-Schattens von Dwayne Johnson.

