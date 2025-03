Netflix’ teuerste Sci-Fi-Serie ist ein Witz dagegen: Es gibt eine weitere 3 Body Problem-Serie, die bald über 100 (!) Folgen umfassen könnte

Nicht nur die Netflix-Serie 3 Body Problem, sondern auch die chinesische TV-Adaption der Sci-Fi-Romane von Cixin Liu bekommt eine 2. Staffel. Und diese stellt Netflix jetzt schon in den Schatten.

Seit einem Jahr schon warten Sci-Fi-Fans geduldig auf eine Fortsetzung der Netflix-Serie 3 Body Problem. Die Verfilmung der Trisolaris-Roman-Trilogie des chinesischen Autors Cixin Liu soll mit zwei weiteren Staffeln fortgesetzt und vollendet werden. Das gewaltige Projekt der Game of Thrones-Showrunner David Benioff und D.B. Weiss verblasst aber geradezu im Vergleich zur konkurrierenden Serienadaption aus China.

3 Body Problem-Konkurrenz kommt aus China und Staffel 2 wird viel größer als die Netflix-Serie

Bereits ein Jahr vor Veröffentlichung der Netflix-Serie 3 Body Problem, deren erste acht Folgen allein 160 Millionen Dollar verschlangen, ging eine andere TV-Adaption in China an den Start. Three Body verfilmte ebenfalls den ersten Roman, Die drei Sonnen, ist mit 30 Episoden aber weitaus umfangreicher und hält sich näher an die Vorlage als die stark veränderte und gestraffte Netflix-Version.

Die komplette erste Staffel von Three Body können interessierte Sci-Fi-Fans bei Rakuten Viki gratis streamen. Wie die Netflix-Serie wurde auch diese um eine 2. Staffel verlängert, die auf dem Roman Der dunkle Wald basiert. Und jetzt gibt es spannende neue Infos zur Fortsetzung des chinesischen TV-Hits.

Die Dreharbeiten für die Sequel-Serie Three Body: The Dark Forest sollen im Juli 2025 beginnen. Als gewaltige Zeitspanne für die Produktion werden 20 Monate veranschlagt. Allerdings geht aus der Meldung nicht hervor, ob damit nur die Dreharbeiten oder die Zeit bis zur finalen Fertigstellung und Ausstrahlung gemeint ist. Vor 2027 ist mit einer Veröffentlichung aber nicht zu rechnen.

Besonders interessant dabei: Die Fortsetzung des chinesischen Sci-Fi-Epos wird epischer als gedacht. In der Produktionsankündigung ist nämlich nur von "Part One" die Rede, was darauf schließen lässt, dass die neue Staffel in zwei Hälften gedreht wird. Und der erste Teil soll bereits 26 Episoden umfassen.

Sollte die zweite Hälfte der Buchverfilmung von Der dunkle Wald den gleichen Umfang haben, könnte uns eine Serien-Fortsetzung mit über 50 Folgen erwarten. Eine Netflix-Staffel mit 8 Folgen wirkt im Vergleich geradezu mickrig.

Aber das ist noch nicht alles.

Das Sci-Fi-Epos Three Body bekommt ein Spin-off

Das Science-Fiction-Epos aus China wird wesentlich größer als gedacht. Noch vor der 2. Staffel erscheint voraussichtlich schon in diesem Jahr das Spin-off Three Body: Da Shi. Dieses erzählt über 12 Episoden eine komplett neue Geschichte über den Polizisten Shi Qiang (in der Netflix-Version von Benedict Wong gespielt) und den Nanowissenschaftler Wang Miao (kommt in der Netflix-Serie nicht direkt vor) abseits der Vorlage.

Hier könnt ihr den Trailer zu Three Body Staffel 1 schauen:

Three-Body - S01 Trailer (englische UT) HD

Für Fans der Trisolaris-Trilogie ist das Spin-off besonders spannend. Es dient einerseits als Bindeglied zwischen den beiden Staffeln. Zudem setzt es die Geschichte des Protagonisten aus Die drei Sonnen fort, der im zweiten Buch leider keine Rolle mehr spielt.

Das chinesische Serien-Universum von Three Body wird dem Begriff Science-Fiction-Epos mehr als gerecht. Sollte nach Abschluss der 2. Staffel auch noch der finale Roman, Jenseits der Zeit, umgesetzt werden, wird die gesamte Three Body Problem-Adaption aus China locker auf über 100 (!) Episoden kommen.

Wann startet Staffel 2 der Netflix-Serie 3 Body Problem?

Nach aktuellem Stand sollen die Dreharbeiten zu Staffel 2 der Netflix-Serie im Laufe dieses Jahres beginnen. Mit etwas Glück könnten die nächsten Folgen also schon 2026 veröffentlicht werden. Alle wichtigen Infos zu 3 Body Problem Staffel 2 könnt ihr hier nachlesen.

Ein Großteil der Handlung der Sci-Fi-Fortsetzung bei Netflix wird sich dem in Staffel 1 vorgestellten Wandschauer-Projekt widmen. Von der UN ausgewählte Personen sollen im Verborgenen Pläne schmieden, wie der Konflikt mit den San-Ti gelöst werden könnte. Im Angesicht der drohenden Invasion durch die Außerirdischen wird dabei auch die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft beleuchtet.