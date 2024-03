Wann kommt 3 Body Problem Staffel 2? Selbst bei Netflix-Absetzung geht die Geschichte in einer anderen Sci-Fi-Serie weiter

Die neue Netflix-Serie 3 Body Problem der Game of Thrones-Macher ist der Anfang einer gewaltigen Sci-Fi-Geschichte. Aber wann wird Staffel 2 zu sehen sein?

Seit dem 21. März 2024 zeigt uns die Science-Fiction-Serie 3 Body Problem auf Netflix eine Alien-Invasion aus einem völlig neuen Blickwinkel. Denn in der neuen Serie der Game of Thrones-Macher landen die außerirdischen San-Ti erst in 400 Jahren auf der Erde. Nach acht Folgen ist die epische Geschichte noch längst nicht zu Ende – und die Flotte der Invasoren noch weit, weit entfernt.

Hier findet ihr alle wichtigen Antworten: Wird es eine 2. Staffel von 3 Body Problem geben? Wann könnte sie bei Netflix starten? Und was verraten das Ende von Staffel 1 und die Buchvorlage darüber, wie der Konflikt mit den San-Ti weitergehen könnte?



Wann kommt 3 Body Problem Staffel 2 zu Netflix?

Die enttäuschende Nachricht zuerst: Bislang wurde 3 Body Problem noch nicht um Staffel 2 verlängert. In der Regel begutachtet Netflix zuerst die Entwicklung der Publikumszahlen in den ersten Wochen nach dem Start, ehe ein Urteil getroffen wird. Das kann schon mal bis zu zwei Monate dauern. Bei Avatar ging es zum Beispiel viel schneller.

Selbst wenn die Sci-Fi-Serie in den kommenden Wochen verlängert werden sollte, müssen sich Fans auf eine gewaltige Wartezeit einstellen. Ausgehend vom Produktionsaufwand der ersten Folgen sollte Staffel 2 frühestens 2026 auf Netflix erscheinen.

Nicht bei Netflix: Andere 3 Body Problem-Fortsetzung ist schon in Arbeit

Das Rennen um die erste Serienadaption von Cixin Lius Sci-Fi-Roman Die drei Sonnen hat Netflix verloren. Schon Anfang 2023 ging in China die Verfilmung Three Body an den Start, die eine sehr nahe Umsetzung der Vorlage mit 30 Folgen darstellt – mehr als dreimal so lang wie die Netflix-Adaption.

Im Gegensatz zur Netflix-Version wurde die chinesische Serie bereits um die 2. Staffel verlängert. So befindet sich nicht nur eine Fortsetzung in Arbeit, die auf dem zweiten Roman Der dunkle Wald basiert, sondern auch eine Spin-off-Serie über den Charakter Da Shi (in der Netflix-Serie von Benedict Wong gespielt). Allerdings sollen auch diese Projekte frühestens 2026 erscheinen.

Wie geht's in Staffel 2 weiter?

Achtung, Spoiler: Auch wenn 3 Body Problem einiges anders macht als die Buchvorlage, bleibt die Adaption den wichtigsten Entwicklungen der Sci-Fi-Geschichte treu. Am Ende der ersten acht Folgen wurden daher schon einige Weichen für Staffel 2 gestellt.

Netflix Saul Durand bekommt als Wandschauer einiges zu tun

Nachdem Staffel 1 auf dem Roman Die drei Sonnen basiert, dient der nächsten Staffel der Folgeband Der dunkle Wald als Grundlage. Einige Ereignisse des zweiten Buches der Trisolaris-Trilogie wurden im Finale schon umgesetzt.

So bereitet das Ende von 3 Body Problem die Netflix-Fortsetzung vor

Einen Großteil der Handlung von Der dunkle Wald nimmt das sogenannte Wandschauer-Projekt ein. Das lernen wir in Staffel 1 schon kennen. Dabei handelt es sich um mehrere von der UN ausgewählte Personen, die im Verborgenen Lösungen für den Konflikt mit den San-Ti (im Buch: Trisolarier) ausarbeiten. Ihre Pläne dürfen sie mit niemandem teilen, um so die omnipräsente Überwachung der außerirdischen Sophonen auszutricksen.

In der Vorlage hießen die vier Wandschauer Frederick Tyler, Manuel Rey Diaz, Bill Hines und Luo Ji. In der Netflix-Serie sind es nur drei: Saul Durand (Jovan Adepo), die kurdische Kriegsheldin Leyla Ariç (Salem Murphy) und der chinesische General Hu Bo Lin (Clem Cheung). Hauptcharakter Saul ist dabei eine Abwandlung der Romanfigur Luo Ji.

Spoiler-Teil: Das verrät die Vorlage Der dunkle Wald zu Staffel 2

Was die Netflix-Serie aber noch nicht verraten hat: Die Alien-Sympathisanten stellen den Wandschauern sogenannte Wandbrecher entgegen, die deren Pläne herausfinden und zerschlagen sollen. Das ist aber längst nicht alles, was die Vorlage Der dunkle Wald zu erzählen hat.

Ohne große Spoiler: Die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft im Angesicht der Alien-Krise rückt mehr in den Fokus. Dabei springt die Handlung auch weiter in die Zukunft, wodurch die Geschichte noch stärker ins Genre der Science-Fiction wandert.

Fans der Vorlage können sich darauf einstellen, dass Staffel 2 keine direkte Adaption des Roman Der dunkle Wald sein wird, sondern auch schon Elemente aus dem finalen Buch, Jenseits der Zeit, mit einbringen wird. Mit Jin Cheng (Jess Hong) haben wir bereits in der 1. Staffel die Protagonistin von Buch 3 kennengelernt.

Podcast zu Netflix’ epischer Sci-Fi-Serie 3 Body Problem

Ist den Game of Thrones-Machern mit 3 Body Problem der nächste große Wurf gelungen? Im Podcast diskutierten wir ausgiebig und spoilerfrei über die Sci-Fi-Serie von Netflix:

3 Body Problem ist die Adaption eines der spannendsten Science-Fiction-Werke der letzten Jahre: Die Trisolaris-Trilogie des chinesischen Autors Cixin Liu. Wir klären im Podcast, ob die Serie Sci-Fi-Fans begeistern kann und ob die drastischen Änderungen zur Vorlage wirklich nötig waren.