Netflix verfilmt den perfekten Bridgerton-Ersatz: Erstes Bild enthüllt Besetzung für eine der größten Liebesgeschichten überhaupt

Ihr wollt Liebesgeschichten in romantischer Kulisse mit opulenter Ausstattung? Dann dürfte diese in sich abgeschlossene Mini-Serie von Netflix etwas für euch sein.

Gute Neuigkeiten für Bridgerton-Fans: Die wohl offensichtlichste Inspiration für die erfolgreiche Serie wird jetzt selbst noch einmal neu von Netflix verfilmt. Nun gibt es auch das erste Bild und noch weitere Informationen zum Cast von Stolz und Vorurteil (Pride and Prejudice).

Ideal für Bridgerton-Fans: Netflix zeigt erstes Bild aus der neuen Stolz und Vorurteil-Verfilmung

Dass die Neuauflage des bereits mehrfach verfilmten Stoffes von Netflix kommt, steht schon seit geraumer Zeit fest. Wir wissen auch schon, dass Euros Lyn (Heartstopper) Regie führt und dass Olivia Colman (The Bear) sowie Emma Corrin vor der Kamera stehen.

Jetzt hat Netflix ein erstes Bild veröffentlicht, das ihr euch hier ansehen könnt:

Darauf sind die Bennet-Schwestern mit ihrer Mutter (Olivia Colman) zu sehen. Neben Emma Corrin in ihrer Hauptrolle als Elizabeth und Jack Lowden (Slow Horses, Die Ringe der Macht) wurden von Netflix jetzt auch noch die folgenden Schauspieler:innen bekannt gegeben: Hopey Parish schlüpft in die Rolle der Mary Bennet und Hollie Avery spielt Kitty Bennet.

Rufus Sewell spielt den Vater Mr. Bennet, Freya Mavor verkörpert Jane Bennet, Jamie Demetriou tritt als Mr. Collins in Erscheinung, Daryl McCormack übernimmt die Rolle des Mr. Bingley, Rhea Norwood spielt Lydia Bennet, Siena Kelly spielt Caroline Bingley und Louis Partridge Mr. Wickham. Last, but not least spielt Fiona Shaw (Andor) Lady Catherine de Bourg.

Außerdem kommen auch noch Anjana Vasan (Black Mirror), Sebastian Armesto (Gangs of London), Rosie Cavaliero (KAOS), Saffron Coomber, James Dryden (Deadpool), Justin Edwards, James Northcote, Eloise Webb (Das Damengambit) und Isabella Sermon (Jurassic World: Fallen Kingdom) dazu.

Worum geht's in dem legendären Liebesroman Stolz und Vorurteil? Mr. und Mrs. Bennet leben im England des ausgehenden 18. Jahrhunderts mit ihren fünf Töchtern auf einer heruntergewirtschafteten Farm und versuchen, ihre Töchter unter die Haube zu bekommen. Für Elizabeth ist der wohlhabende Mr. Darcy vorgesehen, aber die Sache gestaltet sich nicht so einfach.

Bridgerton Staffel 4 kommt zu Netflix: Alle Infos zu Start, Besetzung und Trailer der Benedict-Story

Wann kommt die Stolz und Vorurteil-Serie zu Netflix?

Das steht noch nicht konkret fest. Einen genauen Starttermin hat Netflix noch nicht für die Jane Austen-Verfilmung verraten. Bisher wissen wir aber immerhin schon einmal, dass es sich dabei um eine in sich abgeschlossene Miniserie mit insgesamt sechs Episoden handeln soll.

Die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Dreharbeiten dieses Jahr abgeschlossen werden können – immerhin scheint der Cast vollständig und die Produktion bereits gestartet zu sein. Eine Veröffentlichung irgendwann 2026 wirkt also durchaus wahrscheinlich.