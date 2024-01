Netflix verfilmt Fantasy-Katastrophe mit 120 Millionen neu: Der Trailer zur Avatar-Serie lässt Fans nach 5 Jahren endlich aufatmen

Netflix verfilmt Avatar: Der Herr der Elemente als Live-Action-Serie. Der neue Trailer verspricht ein gewaltiges Fantasy-Abenteuer und lässt uns die katastrophale erste Verfilmung vergessen.

Zu den spannendsten Netflix-Serien 2024 gehört eine Fantasy-Neuverfilmung, die nach über fünf Jahren Entwicklung in wenigen Wochen endlich an den Start geht: Avatar: Der Herr der Elemente ist die Live-Action-Adaption der gleichnamigen gefeierten Zeichentrickserie und präsentiert ihr episches und bildgewaltiges Abenteuer jetzt im ersten langen Trailer.

Schaut hier den Trailer zur Netflix-Serie Avatar: Der Herr der Elemente auf Deutsch:

Avatar - Der Herr der Elemente - S01 Trailer (Deutsch) HD

Fantasy-Epos bei Netflix: Darum geht es in Avatar – Der Herr der Elemente

Die Fantasy-Geschichte von Avatar folgt den Wasserstamm-Geschwistern Katara (Kiawentiio) und Sokka (Ian Ousley), die einen im Eis eingefrorenen Jungen namens Aang (Gordon Cormier) befreien. Dieser entpuppt sich nicht nur als der letzte Überlebende der Luftnomaden, sondern auch als der seit 100 Jahren verschwundene Avatar.

Der Avatar ist ein mythisches Wesen, das alle vier Elemente – Erde, Feuer, Wasser und Luft – bändigen kann und damit die Welt ins Gleichgewicht bringen soll. Denn in der Welt von Avatar, die in vier Nationen aufgeteilt ist, gibt es Menschen, die je eines der vier Elemente kontrollieren können. Nur der legendäre Avatar vermag es, alle Vier zu bändigen.

Aber es gibt ein Problem: Aang muss seine vollständigen Kräfte erst noch erlernen. Und so beginnt ein aufregendes Abenteuer für das junge Trio, das unerbittlich von der brutalen Feuernation – und dem ausgestoßenen Feuerprinzen Zuko (Dallas Liu) – verfolgt wird, welche die Welt in einen grausamen Krieg stürzte.

Nach 5 Jahren Entwicklung: Wird Netflix' Avatar besser als die erste Verfilmung?

Netflix Der Cast der Avatar-Serie

Die Netflix-Serie ist nicht die erste Live-Action-Adaption des animierten Hits. Bereits 2010 verfilmte Regisseur M. Night Shyamalan den Fantasy-Stoff mit Die Legende von Aang fürs Kino. Das Resultat fiel bei Fans und der Kritik durch. Von der Moviepliot-Community erhielt das Werk eine Wertung von lediglich 4.4 Punkten.

Als Netflix 2018 eine Avatar-Realserie ankündigte, war die Vorfreude entsprechend verhalten. Ein Lichtblick war jedoch die Beiteilung der Vorlagen-Schöpfer Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko, die dem Projekt zwei Jahre später jedoch aufgrund kreativer Differenzen den Rücken kehrten. Die Neuauflage stand erneut unter keinem guten Stern.

Als neuer Showrunner wurde Albert Kim eingesetzt. Er bekam von Netflix ein sattes Budget von über 120 Millionen Dollar, also um die 15 Millionen pro Folge, in die Hand gedrückt. In einem Blog-Post für Netflix versprach er bereits eine würdige Umsetzung der Fantasy-Vorlage:

Wir werden die Welt erweitern und ausbauen, und es wird Überraschungen für bestehende Fans und für diejenigen geben, die die Geschichte neu kennenlernen. Aber während dieses Prozesses war unser Motto 'Authentizität'. Bei der Geschichte. Den Charakteren. Den kulturellen Einflüssen. Authentizität ist das, was uns antreibt, sowohl vor als auch hinter der Kamera.

Wann startet Avatar: Der Herr der Elemente bei Netflix?

Ob die Netflix-Verfilmung überzeugen und sogar an den Erfolg der Realserie One Piece anknüpfen kann? Das erfahren wir schon am 22. Februar 2024. Am Starttag stehen direkt alle acht Folgen der ersten Staffel direkt zum Streamen bereit.

