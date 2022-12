Netflix wirft eine der besten Comedy-Serien aller Zeiten raus – euch bleiben nur noch 28 Tage

Die grandiose Comedy-Serie Das Büro hat in den letzten Jahren unzählige Fans gewonnen. Jetzt wirft Netflix bald alle 9 Staffeln des Erfolgsformats aus dem Programm.

Schluss mit der Büroarbeit und ab in den Feierabend. Das ist leider auch das Motto für das Comedy-Meisterwerk Das Büro, bei vielen auch als die US-Variante von The Office bekannt. Netflix wirft die grandiose Serie am 1. Januar 2023 aus dem Programm.

Das Büro hat sich nach schwachem Start zum Comedy-Highlight entwickelt

Das Format, das wie das deutsche Stromberg auf der britischen The Office-Serie von Ricky Gervais basiert, hatte zuerst einige Anlaufschwierigkeiten. Sie hielt sich anfangs stark an die Vorlage, hinkte ihr aber in Sachen Schärfe oft hinterher.

NBCUniversal Television Steve Carrell in The Office

Nach einem schwachen Beginn fand sie aber in einem Mix aus bissigem Humor und einfühlsamer Romantik ihre eigene Stimme. Steve Carell ist als peinlichem Boss eine absolute Meisterleistung gelungen. John Krasinski und Jenna Fischer bringen Fans vor Lachen und Rührung zum Heulen. Und Figuren wie der Vollblut-Bürohengst Dwight Schrute (Rainn Wilson) sind längst Kult.

Für die insgesamt neun Staffeln von Das Büro bleibt neuen wie alten Fans und allen Neugierigen also nicht mehr viel Zeit. Wer sich die Humorlast etwas erleichtern will, sollte sich auf die Staffeln 2 bis 5 konzentrieren. Sie gelten unter Enthusiasten häufig als die besten.

Wie gefällt euch Das Büro?