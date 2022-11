Fantastischer Netflix-Monat mit The Witcher-Spin-off und Daniel Craig-Blockbuster: Alle neuen Filme und Serien im Dezember

Der Dezember bringt massenhaft Highlights zu Netflix. Knives Out 2 mit Daniel Craig startet. Fantasy-Fans können sich zudem auf das erste The Witcher-Spin-off freuen.

Der Dezember ist bei Netflix traditionell einer der stärksten Monate des Jahres. Der Streamingdienst füllt die Feiertage mit etlichen hochwertigen Filmen und Serien, damit wir uns nicht von unseren Sofas erheben müssen. Auch der diesjährige Weihnachtsmonat hat viel zu bieten.

So startet kurz vor Weihnachten die Fortsetzung des Krimi-Erfolges Knives Out, Glass Onion: A Knives Out Mystery mit Daniel Craig in der Hauptrolle als Detektiv. Über die Feiertage kommt dann das The Witcher-Spin-off Blood Origin. Unter den lizenzierten Titeln stechen Neuzugänge wie die Sitcom Brooklyn Nine-Nine (Staffel 8), der Horror A Quiet Place 2 oder der Western Todeszug nach Yuma heraus. Es folgt die Übersicht.

Neue Filme bei Netflix im Dezember

Glass Onion: A Knives Out Mystery - Trailer (Deutsch) HD

Neue Serien bei Netflix im Dezember

The Witcher Blood Origin - Teaser Trailer 2 (Deutsch) HD

Neue Netflix-Animes

1. Dezember: JoJo’s Bizarre Adventure STONE OCEAN – Folgen 25–38

8. Dezember: Lookism

9. Dezember: Dragon Age: Absolution

13. Dezember: Gudetama: An Eggcellent Adventure

15. Dezember: Violet Evergarden: Erinnerungen

20. Dezember: The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh – Teil 1

