Netflix wirft in 12 Tagen eine richtig gute Fantasy-Trilogie aus dem Angebot

Netflix hat sich neulich bereits der Harry Potter-Filme entledigt. Nun folgt bald ein Drilling aus absolut bombastischen Fantasy-Epen.

Fantasy-Fans nagen bei Netflix am Hungertuch. Erst kürzlich verschwanden die 10 Filme der Harry Potter-Reihe aus dem Angebot und es steht weiterer Schwund ins Haus. Der wird insbesondere Herr der Ringe-Fans treffen. Am 30. Juni 2022 verlassen die drei bildgewaltigen Epen der Hobbit-Reihe den Streamer.

Netflix schmeißt drei bombastische Fantasy-Epen aus dem Programm

Die ab 2012 im Kino erschienenen Verfilmungen von J.R.R. Tolkiens Roman Der Hobbit folgen Frodos Onkel Bilbo (Martin Freeman), der gemeinsam mit Gandalf (Ian McKellen) dem Zwergenprinz Thorin (Richard Armitage) sein Königreich samt Schatz wiederbeschaffen soll. Das hat sich Drache Smaug (Stimme im Original: Benedict Cumberbatch) unter den Nagel gerissen.

Wann verschwinden die Der Hobbit-Filme von Netflix?

Auch wenn die Qualität von Regisseur Peter Jacksons zweiter Tolkien-Trilogie nach Meinung vieler nicht an die der Herr der Ringe-Filme heranreicht,Alle drei Filme erreichen bei Moviepilot eine Bewertung von mindestens 6.9 Punkten.

Alle drei können nur noch bis zum 30. Juni 2022 bei Netflix gesehen werden. Alternativ sind sie etwa im Amazon-Angebot zu finden.

Amazons Herr der Ringe-Serie: Wird das ein Fantasy-Highlight oder eine Enttäuschung?

In Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird schon bald eine Geschichte erzählt, die Tausende von Jahren vor den Ereignissen der Filme spielt. Doch was genau erwartet uns darin?

Wir sprechen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber darüber, was wir bereits zur Herr der Ringe-Serie wissen, was uns daran begeistert und was uns vielleicht auch ein bisschen abschreckt.

