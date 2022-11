Netflix verabschiedet sich von gleich drei verstörenden Folterfilmen, die das Horrorkino der 2000er Jahren geprägt haben. Nur noch wenige Tage stehen sie als Stream zur Verfügung.

Netflix mistet sein Programm aus. Bevor im Dezember neue Filme und Serien den Streaming-Katalog erweitern, müssen wir uns von einigen Sachen verabschieden, die in den vergangenen Monaten verfügbar waren. Dieses Mal trifft es auch eine legendäre Horrorreihe: Netflix schmeißt die ersten drei Saw-Filme raus.

Folterhorror bei Netflix: Die ersten drei Saw-Filme verschwinden in wenigen Tagen

Seit 2004 sorgt der Jigsaw-Killer für Angst und Schrecken im (Heim-)Kino. Obwohl anfangs kaum jemand an den Erfolg des Folterhorrors glaubte, löste der von James Wan inszenierte Schocker eine ganze Welle an ähnlich gelagerten Filmen aus und prägte damit das Horrorkino der 2000er wie nur wenige andere Beiträge des Genres.

Bereits ein Jahr später erschien mit Saw II die erste Fortsetzung und setzte in puncto Brutalität noch eine Schippe drauf. Doch nichts ist vergleichbar mit den verstörenden Bildern, die der 2006 erschienene Saw III geschaffen hat. Selbst die späteren Saw-Teile können dieser filmischen Extremerfahrung nicht das Wasser reichen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Saw III schauen:

Saw 3 - Trailer (Deutsch)

Während sich Netflix von den ersten drei Saw-Filmen trennt, befindet sich die nächste Fortsetzung bereits in Arbeit. Das Besondere an Saw 10: Niemand Geringeres als Tobin Bell kehrt in der Rolle des Jigsaw-Killers zurück. Seit Teil 3 haben wir diesen nur noch in Rückblenden gesehen. Der Kinostart von Saw 10 steht allerdings noch nicht fest.

Bis zum 27. November 2022 könnt ihr die ersten drei Teile noch bei Netflix streamen.

Podcast: Die besten Serien im November bei Netflix & Co.

Wenn ihr auf der Suche nach Streaming-Tipps seid, haben wir hier ein paar spannende Empfehlungen für euch. In unserem Podcast gehen wir die wichtigsten Neustarts bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr durch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir stellen euch die 20 größten Serien des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Fantasy-Highlights wie Wednesday und Willow sowie 1899, die mit Spannung erwartete neue Rätselserie des Dark-Teams.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Werdet ihr euch die Saw-Filme noch anschauen, bevor sie bei Netflix verschwinden?