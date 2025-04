In 7 Tagen bei Netflix: Tom Hardy zerlegt eine ganze Stadt in einem der größten Action-Highlights des Jahres

In Kürze erscheint der Thriller Havoc bei Netflix. Der neue Film eines Action-Genies setzt Tom Hardy auf eine ganze Stadt voller Killer an.

Reacher kann einpacken. Das zeigt sich zumindest mit Blick auf den Trailer zu Havoc: Im kommenden Netflix-Thriller kämpft sich Tom Hardy durch eine ganze Stadt voller Feinde. Inszeniert hat den Film das Action-Genie hinter Martial Arts-Spektakeln wie The Raid.

Tom Hardy muss im Netflix-Thriller Havoc den Sohn eines Politikers retten

Die Story von Havoc dreht sich um den abgehalfterten Detective Walker (Hardy). Nach einem verpatzten Drogendeal ist er gezwungen, den Sohn eines Politikers ausfindig zu machen und zu beschützen. Aber zwischen ihm und seinem Ziel steht eine ganze Stadt voller Gegner, die ihm an den Kragen wollen.

Schaut euch hier den Trailer zu Havoc an:

Havoc - Trailer (Deutsch) HD

Havoc ist der neue Film von Gareth Evans, der mit The Raid und The Raid 2 neue Maßstäbe im Martial-Arts-Genre setzte. Zuletzt hat er sich mit dem Netflix-Horror Apostle und der Gangster-Serie Gangs of London in anderen Gefilden ausgetobt und kehrt jetzt zum Action-Handwerk zurück. Mit Nachdruck, wie es aussieht.

Die Trailer versprechen neben knallharten Kampfszenen auch die Auftritte vieler Stars. Neben Hardy sind unter anderem Forest Whitaker (Der letzte König von Schottland), Timothy Olyphant (Justified) und Luis Guzmán (Wednesday) zu sehen.

Wann kommt Havoc zu Netflix?

Havoc erscheint am 25. April 2025 bei Netflix. Der Film hat eine Laufzeit von 105 Minuten.

Havoc im Podcast: Die Film-Highlights 2025 bei Netflix & Co.

Beim Blick voraus auf das Streaming-Filmjahr 2025 warten in den kommenden Monaten vielversprechende Neuerscheinungen auf ihre Entdeckung bei Netflix, Apple TV+ und Co. Die 10 größten Streaming-Filme des Jahres stellen wir euch im Podcast vor:

Ob Sci-Fi-Film oder Fantasy-Abenteuer, Schatzsuche oder Literatur-Remake: Die Palette der heiß erwarteten Streaming-Filme wartet mit Regisseuren wie Guillermo del Toro und Noah Baumbach sowie Stars wie Keanu Reeves, Natalie Portman und Tom Hardy auf.