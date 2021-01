Neu auf Netflix: Wegen diesem Zombie-Geniestreich habe ich Angst vor Toiletten und Rücksitzen

Zombieland feuert ein Gag-Stakkato auf die Lachmuskeln, erzeugt Phobien vor Badezimmern, liefert den Kult-Cameo der letzten 20 Jahre ab und ist jetzt auf Netflix.

Für gewöhnlich sind Lebensrealitäten nach der Zombieapokalypse ziemlich unattraktiv: Ihr schießt allerhand vergammelten Passant*innen in den Kopf, müsst infizierten Kumpan*innen den Garaus machen oder stellt euch die essenziellen Fragen des Lebens - aber zumindest die Einkaufszentren haben jetzt immer offen.

Gut, dass es Zombieland jetzt auf Netflix gibt. Da macht der Weltuntergang noch Spaß, da könnt ihr Woody Harrelson, Jesse Eisenberg und Emma Stone bei ihrem urkomischen Roadtrip durchs Untotenland dabei zusehen, wie sie die Tristesse der Lebenden hinter sich lassen und der jüngste Tag zur Spielewiese wird - mit blutiger Action, gut getimten Gags und rar gesäten Cremetörtchen.

Noch mehr Zombie-Action: The Walking Dead Staffel 10 jetzt auf Netflix

Darum lohnt sich die Horrorkomödie Zombieland auf Netflix

Perfekt getimter Humor

Der entscheidende Faktor für den Erfolg von Zombieland lautet Tempo. Bluttriefende Handgemenge mit Untoten und Sprüche Marke flott bis dämlich greifen hier so wirkungsvoll ineinander, dass es einfach nicht langweilig wird. Etwa als Tallahassee (Harrelson) und Columbus (Eisenberg) kurz mal einkaufen gehen:

Zombieland - Clip the Search for Twinkies (English) HD

Darüber hinaus geben die Gags Struktur und schüren die Vorfreude: Wenn Erzähler Columbus immer wieder seine neurotischen Überlebensregeln auspackt, nach denen er den Rücksitz in jedem Auto inspiziert und um Toiletten einen großen Bogen macht, wollt ihr einfach wissen, was noch alles kommt.

In Zombieland steckt viel Liebe zum Detail

Zombieland ist aber nicht nur Splatter und Brachialhumor. Getragen wird der ganze Spaß von einem Look, der sich vor ernsthaften Horrorfilmen nicht zu verstecken braucht. Das Zombie-Design etwa übernahm Tony Gardner, der als Makeup-Veteran schon für die Ur-Untoten in Michael Jacksons Thriller-Musikvideo verantwortlich war. Die Action-Sequenzen wurden von Michael Bonvillain gefilmt, der mit seiner adrenalinreichen Handkamera auch Cloverfield veredelte.

Dieser Blick fürs Kleine sorgt dafür, dass selbst die abgefahrene Prämisse von Zombieland authentisch wirkt und ihr nur zu gern mit Tallahassee, Columbus und Wichita (Stone) im Party-Van durch die Verstorbenen Staaten von Amerika ballert.

Genre-Fans finden in Zombieland jede Menge Anspielungen

Wer hat im Video oben die Banjo-Anspielung auf den Thriller Beim Sterben ist jeder der Erste bemerkt? Zombieland ist voll von solchen kleinen Fan-Schmankerln. Und nicht jedes ist ein solcher Insider wie der Verweis an den verstörenden Klassiker: Von Hannah Montana über 2012 zu World of Warcraft gibt es viel zu entdecken für alle, die die letzten Jahre an Popkultur nicht völlig verpennt haben.

© Sony Pictures Ohne seine Twinkie-Törchen schlecht drauf: Tallahassee.

Das größte augenzwinkernde Geschenk aber ist ein Kult-Cameo, der so groß und grandios präsentiert wird, dass er mittlerweile eigentlich im ersten Satz jeder Zombieland-Synopse vorkommt. Wer nicht weiß, wovon ich rede: Schaut euch den Film an.

Nach dem Netflix-Intermezzo noch Platz? Hier gibt's Zombieland 2

Wer jetzt ganz wild auf eine Zombiehatz mit Tallahassee, Columbus und Wichita ist, aber Zombieland bereits in- und auswendig kennt, muss nicht verzagen: Der 2019 erschienene Zombieland 2: Doppelt hält besser fängt da an, wo der Vorgänger aufhört und ist unter anderem auf Amazon Prime Video zu finden:

Zombieland: Doppelt hält besser im Stream Zum Deal Zombie-Wahnsinn, die Zweite

Es wurde auch Zeit: Immerhin hat es 10 Jahre gedauert, bis Zombieland 2 endlich kam - und Deadpool war schuld. Es bleibt einem nur zu hoffen, dass bis Teil 3 nicht wieder eine ganze Dekade ins Land zieht.

Dafür hat Zombieland einfach einen zu großen Meilenstein ins Genre der Horrorkomödien gesetzt. Zu dieser Roadtrip-Spielewiese aus Humor-Salven, splitternden Knochen und Zombie-Gammelfleisch lohnt sich die Rückkehr einfach.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Was wollt ihr in Zombieland 3 sehen?