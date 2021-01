The Walking Dead Staffel 10 endlich bei Netflix - aber eine Folge fehlt

Die 10. Staffel von The Walking Dead ist endlich auf Netflix eingetroffen. Schnell fällt allerdings auf, dass bei dem Streaming-Dienst die wichtigste Folge fehlt.

Während wir gespannt auf die neuen Folgen von The Walking Dead warten, nimmt Netflix die 10. Staffel ins Programm. Es gibt allerdings einen Haken: Die bisher letzte veröffentlichte Folge fehlt. Warum das so ist, erfahrt ihr hier.

Netflix zeigt The Walking Dead Staffel 10 ohne Finale

Alle The Walking Dead-Fans, die die 10. Staffel noch nicht gesehen haben oder noch einmal schauen wollen, können jetzt bei Netflix zuschlagen. Der Streaming-Dienst lädt zum Binge-Marathon ein und zeigt Folge 1 bis 15 der 10. Staffel von The Walking Dead.

Diese war ursprünglich auf 16 Folgen ausgelegt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Staffelfinale allerdings nicht rechtzeitig fertiggestellt werden und feierte erst mit einigen Monaten Verzögerung seine Premiere auf dem US-Sender AMC.



Schaut den Trailer zu The Walking Dead Staffel 10:

The Walking Dead - S10 Trailer (English) HD

Wie schon bei Amazon Prime finden sich daher nur die ersten 15 Episoden im Lizenzvertragt von Netflix. Es ist davon auszugehen, dass die 16. Episode zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht wird. Aktuell könnt ihr sie bei Sky Ticket streamen *.

The Walking Dead Staffel 10 erhält sechs Bonus-Episoden

Darüber hinaus erwarten uns ab dem 28. Februar 2021 sechs weitere Episoden, die sich den bisherigen Kapiteln der 10. Staffel anschließen. Diese wurden nachträglich von AMC in Auftrag gegeben und orientieren sich an einem anthologischen Format.

Sprich: Jede Episode folgt dem Schicksal einer kleinen Auswahl an Figur, ehe die große The Walking Dead-Geschichte in der 11. Staffel weitergeht. So tauchen wir zum Beispiel in Negans Vergangenheit ein und lernen seine Ehefrau Lucille kennen.

Podcast für The Walking Dead-Fans: Wie geht es weiter?

In dieser Minifolge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber geben wir einen kurzen Überblick über die vielen Verschiebungen der The Walking Dead-Serien:

Wann es endlich weitergeht und welche Auswirkungen die Zwangspause auf The Walking Dead, die Rick-Filme sowie die Spin-offs Fear und World Beyond hat, erklären euch Andrea und Max im Streamgestöber-Check.



